चंडीगढ़ के स्टेडियम में IPL मैच देखने जाएंगे हजारों लोग, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, जान लें गाइडलाइन

न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्थित महाराज यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में 31 मार्च को आयोजित होने वाले आईपीएल क्रिकेट मैच को लेकर दर्शकों और आम जनता के लिए विस्तृत रूट गाइड जारी किया गया है. यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और भीड़ से बचने के लिए प्रशासन ने विभिन्न दिशाओं से आने वाले लोगों के लिए अलग-अलग मार्ग सुझाए हैं.

प्रशासन ने सभी दर्शकों से अपील की है कि वे निर्धारित मार्गों का पालन करें, समय से पहले यात्रा शुरू करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए आयोजन को सफल बनाने में सहयोग दें.

दक्षिण दिशा से आने वालों के लिए मार्ग

रूट गाइड के मुताबिक दक्षिण दिशा से आने वाले लोगों को मुल्लांपुर-चंडीगढ़ बैरियर से बाईं ओर मुड़कर बद्दी-कुराली रोड की ओर बढ़ने की सलाह दी गई है. इसके बाद ओमैक्स शिप बिल्डिंग के पास से बाईं ओर मुड़कर पीआर-7 यानी एयरपोर्ट रोड पर पहुंचा जा सकता है, जहां से आगे स्टेडियम रोड के लिए बाईं ओर मुड़ना होगा.

वैकल्पिक मार्ग के रूप में यात्री बद्दी-कुराली रोड पर सीधे चलते हुए ईको सिटी-1 टाउनशिप के पास से बाईं ओर मुड़कर पीआर-6 रोड के जरिए भी स्टेडियम रोड तक पहुंच सकते हैं.

एयरपोर्ट रोड से आने वालों के लिए सुविधाजनक रास्ता

एयरपोर्ट रोड यानी पीआर-7 से आने वाले दर्शकों के लिए निर्देश है कि यदि वे बद्दी या कुराली की ओर से आ रहे हैं तो सीधे चलते हुए स्टेडियम रोड की ओर दाईं तरफ मुड़ें. यह मार्ग सीधा और सुविधाजनक बताया गया है जिससे ट्रैफिक का दबाव कम किया जा सके.

PGI मध्य मार्ग रोड से आने वालों के लिए निर्देश

पीजीआई मध्य मार्ग रोड से आने वाले लोगों को पहले बद्दी-कुराली रोड की ओर बढ़ना होगा और फिर पीआर-7 यानी एयरपोर्ट रोड पर जाने के लिए बाईं ओर मुड़ना होगा. इसके बाद एयरपोर्ट रोड से स्टेडियम रोड के लिए बाईं ओर मुड़कर गंतव्य तक पहुंचा जा सकता है.

इसके अतिरिक्त एक वैकल्पिक मार्ग में मुल्लांपुर-चंडीगढ़ बैरियर से कुराली की दिशा में बाईं ओर मुड़कर ईको सिटी-1 टाउनशिप के पास से पीआर-6 रोड के माध्यम से भी स्टेडियम तक पहुंचना संभव है. प्रशासन ने सभी दर्शकों से आग्रह किया है कि वे अपने क्षेत्र के अनुसार निर्धारित मार्ग का पालन करें ताकि मैच के दिन यातायात सुचारु रहे और किसी को भी अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े.