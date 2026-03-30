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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाब'मरना नहीं चाहता, लेकिन पत्नी ने मजबूर किया', शादी के 1 साल बाद युवक ने फांसी लगा दे दी जान

'मरना नहीं चाहता, लेकिन पत्नी ने मजबूर किया', शादी के 1 साल बाद युवक ने फांसी लगा दे दी जान

Ludhiana News: पंजाब के लुधियाना में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतक ने पहले एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने अपनी पत्नी और सास को मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 30 Mar 2026 11:08 AM (IST)
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Punjab Suicide News: पंजाब के लुधियाना से एक हैरान करने वाली घटना की खबर सामने आई है, यहां एक नौजवान ने सुसाइड नोट लिखने के बाद फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है. सुसाइड नोट में उसने अपनी मौत के लिए अपनी पत्नी और सास को जिम्मेदार ठहराया है. नौजवान ने जिस लड़की से शादी की थी, वह तलाकशुदा थी.

जानकारी के मुताबिक, इस घटना की सूचना मिलने पर जांच के लिए पुलिस पहुंची तो उन्हें दो पन्नों का सुसाइड नोट मिला. यह सुसाइड नोट उसकी डायरी में लिखा हुआ था. मृतक की मां के बयान के आधार पर पुलिस ने खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है. 28 साल के मृतक नौजवान बिक्रमजीत की मां सरबजीत कौर ने पुलिस को बताया कि उसके दो बेटे हैं. बड़े बेटे बिक्रमजीत ने एक साल पहले काजल से शादी की थी. यह काजल की दूसरी शादी थी, उसका पहले से तलाक हो गया था. बिक्रमजीत और काजल की अरेंज मैरिज हुई थी. बेटा फैक्ट्री में कटिंग मास्टर के रूप में काम करता था.

बिक्रमजीत को सास लगातार करती थी तंग

सरबजीत की मां ने बताया कि शादी के थोड़ी देर बाद ही पति -पत्नी में झगड़ा शुरू हो गया. उसकी मां के मुताबिक काजल की मां राज रानी बिक्रमजीत को लगातार तंग करती थी. वह लगातार उनके घर में दखल अंदाजी करती थी, जिसके कारण बार-बार समझाने के बावजूद बिक्रमजीत और काजल का रिश्ता ठीक नहीं हो रहा था. मृतक की मां का आरोप है कि सास की दखलअंदाजी के कारण उनका रिश्ता बिगड़ गया. पत्नी उसे छोड़कर अपनी 6 महीने की बेटी के साथ अपने मायके घर बैठी थी. पुलिस का कहना है कि वह आरोपी की तलाश कर रही है.

सुसाइड नोट में क्या लिखा था ?

नौजवान ने सुसाइड नोट में लिखा, "मैं मरना नहीं चाहता था. मेरी पत्नी ने मुझे मजबूर किया. दूसरे पन्ने में यह भी लिखा था कि मेरी मौत के लिए काजल और उसकी मां जिम्मेदार होंगे. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है. इस घटना से इलाके में हर कोई चौंक गया है.

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Published at : 30 Mar 2026 11:08 AM (IST)
Tags :
Ludhiana News PUNJAB NEWS
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