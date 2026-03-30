Punjab: लुधियाना में खूनी वारदात, बेटे के सामने कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष की कुल्हाड़ी से काट डाला

Ludhiana Congress Leader Murder: पंजाब के लुधियाना जिले के माछीवाड़ा क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष परमिंदर तिवारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई. यह घटना रविवार शाम करीब 6:30 बजे की है, जब वह बस स्टैंड स्थित अपने क्वार्टर में कुर्सी पर बैठे हुए थे. तभी अचानक दो अज्ञात हमलावर वहां पहुंचे और पीछे से उन पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमलावरों ने उनके सिर पर तीन बार वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े.

हमले के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई. खून से लथपथ तिवारी को उनके बेटे ने देखा और तुरंत उन्हें माछीवाड़ा सिविल अस्पताल पहुंचाया गया. हालत नाजुक होने के चलते डॉक्टरों ने उन्हें उच्च केंद्र रेफर कर दिया, जिसके बाद परिवार उन्हें फोर्टिस अस्पताल ले गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

हमलावर वारदात को अंजाम देकर हुए फरार- पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही कुमकलां थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस के मुताबिक, इस हमले में दो अज्ञात हमलावर शामिल थे, जो वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए. चश्मदीदों के मुताबिक, हमलावर पहले कभी इलाके में नहीं देखे गए थे, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है. मृतक के बेटे और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्होंने हमलावरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके पास हथियार होने के कारण वे पीछे हटने को मजबूर हो गए. घटना के तुरंत बाद पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन समय पर मदद नहीं मिल पाई.

घटना पर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष ने दुख जताया

इस घटना पर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा वडिंग ने गहरा दुख जताया. उन्होंने कहा कि परमिंदर तिवारी पार्टी के एक समर्पित और प्रिय सदस्य थे. उनकी अचानक हत्या पार्टी के लिए बड़ी क्षति है. उन्होंने आश्वासन दिया कि वह पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे और आगे की रणनीति पर विचार करेंगे. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश जारी है.