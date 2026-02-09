पंजाब: हरभजन ETO पर टिप्पणी के मामले में AAP का प्रदर्शन, कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा तलब

पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ETO को लेकर अमृतसर के जंडियाला गुरु में अपने भाषण में बोले गए शब्दों को लेकर कांग्रेस नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा आम आदमी पार्टी के निशाने पर हैं. पंजाब राज्य कमीशन फॉर Scheduled Castes ने बाजवा को इस संबंध में तलब किया है. कमीशन ने बाजवा को बुधवार (11 फरवरी) को 3 बजे अपना पक्ष रखने के लिए कहा है. वहीं अमृतसर देहात SSP से भी इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है.

बाजवा के बयान के खिलाफ आप का प्रदर्शन

कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा के बयान के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सोमवार (9 फरवरी) चंडीगढ़ में उनके घर तक प्रदर्शन मार्च करने की कोशिश की. हालांकि चंडीगढ़ पुलिस ने पार्टी कार्यकर्ताओं को सेक्टर 4 में रोक दिया जहां उन पर पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया और उन्हें डिटेन कर लिया.

आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बैंड बाजे के साथ बाजवा के खिलाफ प्रदर्शन किया. पुलिस द्वारा प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है. इस विरोध में पंजाब सरकार के मंत्री, AAP विधायक और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे. बाजवा के बयान पर हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि बैंड बजाकर पेट पालना अपराध नहीं है.

बाजवा ने दिया था यह बयान

दरअसल बाजवा ने 7 फरवरी को जंडियाला गुरु में हुई जनसभा में हरभजन सिंह ETO को बैंड बाजा बजाने वाला बताया था और कहा था कि जनता आने वाले चुनावों में इन्हें हराएगी. बाजवा के इस बयान को आम आदमी पार्टी ने दलितों के अपमान से जोड़ा है और उनसे माफी की मांग की है.

हरभजन सिंह ETO जंडियाला से विधायक हैं जो दलितों के लिए आरक्षित है. वहीं प्रताप सिंह बाजवा ने इस मामले में कहा है कि उन्होंने किसी भी जाती या समुदाय विशेष को लेकर कुछ भी गलत नहीं बोला है. प्रताप सिंह बाजवा ने बयान दिया था कि अब तक वीडियो में बैंड बजाते रहे हैं, अब हम उनका बैंड बजाएंगे.