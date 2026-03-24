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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबबिजली विभाग की लापरवाही ने ली बलि! खेलते वक्त हाई वोल्टेज तारों की चपेट में आई 8 साल की बच्ची, हुई मौत

बिजली विभाग की लापरवाही ने ली बलि! खेलते वक्त हाई वोल्टेज तारों की चपेट में आई 8 साल की बच्ची, हुई मौत

Punjab News: पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब से दुखद घटना की खबर सामने आई है, यहां 8 साल की बच्ची खेलते समय हाई वोल्टेज तारों की चपेट में आ गई, जिसके चलते उसके मौत हो गई.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 24 Mar 2026 04:39 PM (IST)
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Punjab News: पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब के नजदीकी गांव लंबी ढाब में आज एक भयानक हादसा हुआ, जिसमें 8 साल की बच्ची एकमदीप कौर की मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक, बच्ची खेलते-खेलते अपने घर के पास स्थित कोठे पर चढ़ गई और इसी दौरान हाई वोल्टेज तारों की चपेट में आ गई. हादसे के कारण बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई और उसका शरीर बुरी तरह जल गया.

गांव वासियों ने बताया कि यह हादसा सरवण सिंह की नई किराने की दुकान के पास हुआ. उनकी दुकान के ऊपर से हाई वोल्टेज बिजली की तारें गुजरती थीं. पहले इन तारों को बांस के डंडों से ऊंचा किया गया था ताकि किसी भी तरह का हादसा न हो. लेकिन हाल ही में बिजली विभाग ने इन बांस की डंडियों को हटा दिया, जिससे तारें कोठे के बहुत करीब आ गईं.

तारें करीब आने की वजह से हुआ हादसा

आज बच्ची अपने चाचा के साथ दुकान पर आई थी. खेलते-खेलते वह कोठे पर चढ़ गई और अचानक हाई वोल्टेज तारों की चपेट में आ गई. यह हादसा इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद लोग भी सहम गए. ग्रामीणों ने बताया कि अगर बिजली की तारें पहले की तरह ऊंची होतीं तो यह दर्दनाक हादसा टाला जा सकता था.

बिजली विभाग की लापरवाही पर उठे सवाल

गांववासियों ने बिजली विभाग की लापरवाही पर भी सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि तारों को उचित ऊंचाई पर न रखने के कारण यह मासूम बच्ची की जान चली गई. उन्होंने बिजली विभाग से तत्काल तारों को सुरक्षित ऊंचाई पर लगाने और इस तरह की घटनाओं को रोकने की मांग की है. यह हादसा पूरे इलाके में गहरे दुख और शोक की लहर पैदा कर गया है. लोग उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन और बिजली विभाग इस मामले को गंभीरता से लें ताकि भविष्य में कोई और बच्चा इसी तरह की लापरवाही का शिकार न बने.

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Published at : 24 Mar 2026 04:39 PM (IST)
Tags :
PUNJAB NEWS Shri Muktsar Sahib News
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