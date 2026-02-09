पंजाब के तरनतारन जिले से एक खौफनाक घटना सामने आई है, जहां सोमवार (9 फरवरी) को लॉ कॉलेज में एक छात्रा को गोली मारने के बाद उसके ही सहपाठी ने खुद को भी गोली मार ली. घटना इतनी अचानक हुई कि कॉलेज स्टाफ भी कुछ नहीं कर पाया. इस घटना बाद से पूरे कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर सवाल उठ रहे हैं.

पुलिस के मुताबिक दोनों मृतकों की पहचान कर ली गई है और मामले को अलग-अलग एंगल से जांचा जा रहा है. पुलिस ने बताया कि दोनों छात्र लॉ में एक ही क्लासरूम में पढ़ते थे. मृतका की 20 वर्षीय पहचान संदीप कौर के रूप में हुई है जबकि आरोपी युवक की पहचान प्रिंस राजसिंह के तौर पर की गई, जो नौशहरा पनुआ का रहने वाला था.

इसका घटना का CCTV भी सामने आया है, प्रिंस राजसिंह छात्रा को गोली मारता है और उसके तुरंत बाद वहीं खड़ा होकर खुद को भी शूट कर लेता है.

एक दूसरे को पहले से जानते थे

बताया जा रहा है कि दोनों छात्र एक-दूसरे को पहले से जानते थे. अब जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि आरोपी कॉलेज में पिस्टल ले के कैसे पहुंचा और कॉलेज के सुरक्षाकर्मी कहां थे? वहीं घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे कॉलेज को सील कर, दोनों शवों को कब्जे में ले लिया गया है.

कॉलेज प्रशासन पर सवाल- 'युवक पिस्टल लेकर क्लासरूम तक आया कैसे?'

घटना के बाद युवती के परिवार वाले भी मौके पर पहुंचे. जहां उसकी मां ने कहा कि युवती सुबह घर से अच्छे से तैयार होकर निकली थी, जिसके बाद वे अपने काम पर चली गईं. तभी छात्रा के कॉलेज से फोन आता है कि उसे चोट लगी है, आप जल्दी कॉलेज आ जाओ. जब छात्रा की मां कॉलेज पहुंची तो उन्होंने देखा की उनकी बेटी को गोली लगी है. इसके बाद परिवार वालों ने कॉलेज प्रशासन से सवाल किए की आखिर युवक पिस्टल लेकर क्लासरूम तक आया कैसे और सुरक्षा कर्मी क्या कर रहे थे?