पंजाब में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने बयानों और मुलाकातों के कारण चर्चा में हैं. कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' के विमोचन समारोह में सोमवार को कैप्टन अमिंदर शामिल हुए थे. यही नहीं 16 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में अमरिंदर एक मात्र बीजेपी नेता थे.

इसके बाद से ही उनके कांग्रेस में वापसी की अटकलें तेज हो गई हैं. उन्होंने किताब की सराहना करते हुए ये तक कहा कि ये किताब शानदार है और उन्होंने इसे पढ़ा है. हालांकि, अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस में वापसी की खबरों को महज एक शिष्टचार भेंट बताया, लेकिन बीजेपी से उनकी नाराजगी किसी से छिपी नहीं है. ऐसे में उनके बयान और एक्शन मेल नहीं खा रहे.

#WATCH दिल्ली: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी की संस्मरण पुस्तक 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' के लॉन्च कार्यक्रम पर कहा, "हम यहां एक सामाजिक कार्यक्रम के लिए आए हैं। इसमें राजनीतिक मुद्दे कहां से आ गए? यह एक सामाजिक कार्यक्रम है। जब मैंने अपनी किताबें लॉन्च की थीं, तो सोनिया जी उनमें से तीन लॉन्च कार्यक्रमों में शामिल हुई थीं..." — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 16, 2026

क्यों अमरिंदर का शामिल होना बना चर्चा का विषय?

दरअसल, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' के विमोचन कार्यक्रम के दौरान कांग्रेसी नेताओं के अलावा कई बड़े विपक्ष के नेता शामिल होने पहुंचे थे, जिसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला तथा पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी थे. बीजेपी नेताओं की सूची में केवल कैप्टन अमरिंदर ही थे, जो सबसे आगे की पंक्ति में बैठे नजर आये.

Delhi: At the launch event of CPP chairperson Sonia Gandhi's memoir, 'Belonging: A Journey of Love', Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi says, "Second flavor: I see Amarinder Singh ji here. Look, you will not believe me when I say this, and you can ask my sister. We saw them argue, but we only saw them fight once. Correct? And coincidence of coincidences, my father was speaking to Amarinder Singh ji on the phone when it happened. You remember that? Right? That was the only time we ever saw them fight. Papa was speaking to Amarinder Singh; Mama was trying to say something. She repeated herself three or four times, and Papa was obviously stressed, so he got angry. So that was the fight..." — IANS (@ians_india) November 16, 2026

इस दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांध ने मंच से उन्हें अंकल अमरिंदर कहकर भी संबोधित किया. साथ ही राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर और अपने पिता की बातचीत का सुनाया किस्सा भी सुनाया.अगस्त में राहुल ने उन्हें पंसदीदा बीजेपी नेता बताया था. हालांकि, कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि वो केवल एक सामाजिक कार्यक्रम के लिए गए थे और इसमें राजनीतिक मुद्दों वाली कोई बात नहीं है.

बीजेपी में खुश नहीं अमरिंदर?

गौर करें तो इससे पहले सितंबर में ही उनका एक बयान काफी चर्चा में था, जिसमें उन्होंने बीजेपी में अपनी भूमिका पर अंसतोष व्यक्त किया था. उनका कहना था कि पंजाब की राजनीति में उन्हें 60 साल का अनुभव है, लेकिन बीजेपी के नए नेता उनसे कोई सलाह नहीं लेते हैं. उनका ये तक कहना था कि बीजेपी में शामिल होने से उऩ्हें कुछ हासिल नहीं हो सका है. दिसंबर 2025 में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बीजेपी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए थे और कहा था कि कांग्रेस में नेताओं से सलाह ली जाती है, लेकिन बीजेपी में फैसले दिल्ली से होते हैं.

पिछले कुछ समय से अमरिंदर सिंह के बयान बीजेपी से उनकी नाराजगी को साफ जाहिर कर रहे हैं. इन बयानों के बाद भी ये अटकलें तेज थीं कि अमरिंदर सिंह बीजेपी का कमल छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं. हालांकि, तब भी उन्होंने इन अटकलों को तब भी खारिज कर दिया था.

पायलट ने एक बयान से दिया हिंट?

पंजाब कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने अपने एक बयान से भी हिंट दिया था कि कैप्टन अमरिंदर की वापसी हो सकती है. उन्होंने कहा था कि कैप्टन बड़े कद के नेता है और राजनीति में कुछ भी संभव है. कभी कैप्टन के विरोधी रहे सुखजिंदर सिंह रंधावा और राणा गुरजीत सिंह जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी अब ये बयान देते नजर आ रहे हैं कि अगर अमरिंदर वापसी कते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा.

कांग्रेस नेताओं के बदले हुए सुर और अमरिंदर की कांग्रेस के साथ बढ़ती नजदीकी से साफ है कि पर्दे के पीछे कुछ को पक रहा है. अब सबकी नजर इसी पर है कि कब कैप्टन अपनी चाल चलेंगे और अगर वो कांग्रेस में वापसी करते हैं तो ये बीजेपी के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा.