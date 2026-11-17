पंजाब में आगामी चुनाव 2027 को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है. पार्टी ने राज्य की कुल 117 सीटों पर उम्मीदवारों के चयन के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है. जिसमें महाराष्ट्र प्रभारी डॉ. सिरीवेल्ला प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि राष्ट्रीय सचिव सचिन सावंत और तमिलनाडु प्रभारी निवेदित अल्वा सदस्य हैं.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा इस कमेटी की घोषणा सोमवार (16 नवंबर) को की गई है. पार्टी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल के मुताबिक, यह समिति सभी 117 सीटों पर संभावित उम्मदीवारों के नामों की छंटनी और चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी. इस कमेटी में पंजाब प्रभारी सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष परगट सिंह, नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा और प्रभारी महासचिव पदेन सदस्य के रूप में हैं.

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जमीनी इनपुट के आधार पर होगा उम्मीदवारों का चयन

कांग्रेस पंजाब चुनाव को लेकर अब गंभीर हो चुकी है. पिछले दिनों पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी की इंसाफ रैली के बाद यह स्पष्ट हो गया कि पार्टी 117 सीटों पर आम आदमी पार्टी से आर-पार के मूड में है. ऐसे में उम्मीदवारों एक चयन में कोई चूक नहीं हो इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी निगरानी करेगी. उम्मीदवारों के चयन के लिए पार्टी सभी 117 सीटों पर स्थानीय मतदाताओं, स्थानीय कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों से फीडबैक के लिए सर्वे करा रही है.

स्क्रीनिंग कमेटी इन जमीनी इनपुट के आधार पर उम्मीदवारों के नामों पर विचार कर अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व को भेजेगी. उसके बाद उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी.

दलबदलुओं की एंट्री के लिए अलग समिति

इससे पहले पंजाब में विभिन्न दलों से आने वाले नेताओं की एंट्री के लिए पार्टी प्रदेश अध्यक्ष परगट सिंह ने 4 सदस्यीय समन्वय समिति बनाई है. जिसमें इंद्र सिंगला, अरुणा चौधरी, कुशलदीप सिंह ढिल्लो और हरदेव सिंह लाडी शामिल हैं. यह समिति स्थानीय इकाई और जिला अध्यक्ष की सलाह के आधार पर किसी भी बाहरी नेता को पार्टी में शामिल कराएगा.

यहां बता दें कि पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. जिसके बाद अब जल्द ही कांग्रेस भी उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लेगी. जिसके बाद पंजाब में सियासी जंग और तेज हो जाएगी.

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