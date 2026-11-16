'गुरु नानक देव की जयंती पर खुले करतारपुर कॉरिडोर', CM मान की PM मोदी से अपील

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार (16 नवंबर) को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से पिछले साल से बंद करतारपुर साहिब गलियारे को गुरु नानक देव की जयंती के अवसर पर फिर से खोलने की अपील की. सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव का 557वां प्रकाश पर्व 24 नवंबर को मनाया जाएगा.

सीएम भगवंत मान ने कहा, “नानक नाम लेवा संगत रोजाना उन सिख धार्मिक स्थलों के निर्बाध दर्शन की प्रार्थना करती है, जो उनसे दूर हो गए हैं. श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इस संबंध में पंजाब विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पारित किया था.”

CM मान ने की करतारपुर साहिब गलियारे को फिर खोलने की अपील

मान ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अपील करता हूं कि गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर करतारपुर साहिब गलियारे को फिर से खोला जाए.” मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए जल्द ही गलियारे को फिर से खोलने की घोषणा करेंगे.''

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ @narendramodi ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ... ਹਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਛੜੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ... ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਆਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ... ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋਗੇ... ------- प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी से मेरी अपील है कि पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर श्री करतारपुर साहिब का लांघा (कॉरिडोर) फिर से खोला जाए... हर नानक नाम लेवा संगत रोज़ाना बिछड़े गुरुधामों के खुले दर्शन-दीदार की अरदास करती है... संगत की इसी आस को ध्यान में रखते हुए हमने पंजाब विधानसभा में भी इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया था... मुझे उम्मीद है कि संगत की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए आप जल्द ही कॉरिडोर खोलने का ऐलान करेंगे... — Bhagwant Mann (@BhagwantMann) November 16, 2026

किसे जोड़ता है करतारपुर साहिब गलियारा?

पंजाब के मुख्यमंत्री मान ने आगे कहा, “मुझे उम्मीद है कि आप संगत की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए जल्द ही गलियारे को फिर से खोलने की घोषणा करेंगे.” करतारपुर साहिब गलियारा पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब को गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे से जोड़ता है.''

पिछले साल 7 मई से बंद है करतारपुर साहिब गलियारा

बता दें कि करतारपुर साहिब गलियारा पिछले साल सात मई से बंद है. उस समय भारतीय सशस्त्र बलों ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू करते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नौ आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमले किए थे.

पंजाब चुनाव में BJP-SAD के बीच अटक रही बात? सीट बंटवारे में फंसा पेच