तरनतारन में दिल दहला देने वाली घटना! लापता 7 साल के बच्चे का बंद घर से मिला शव, गांव में दहशत

Punjab News: पंजाब के तरनतारन जिले के झब्बाल थाना क्षेत्र के अधीन गांव जगतपुरा में बुधवार दोपहर लापता हुए 7 साल के बच्चे मनराज सिंह का शव गांव के एक बंद पड़े घर के कमरे से मिला है. इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है. मनराज नर्सरी क्लास का छात्र था.

बच्चे के मुंह से निकल रही थी झाग

मृतक बच्चे मनराज (7) के पिता सतनाम सिंह हैं, जो मजदूरी करते हैं. बच्चे की मौसी रमनदीप कौर ने बताया कि कल दोपहर करीब 3 बजे मनराज को उसके चाचा का बेटा घर से साथ ले गया था. इसके बाद बच्चे का कोई अता-पता नहीं चला. जब मनराज शाम तक घर वापस नहीं आया तो परिवार ने पूरे गांव में उसकी तलाश शुरू की. तलाश के दौरान गांव के एक खाली पड़े मकान के कमरे में मनराज का शव फर्श पर पड़ा मिला. कमरे में भूसा बिखरा हुआ था, जबकि बच्चे की चप्पलें नाले वाले कमरे में बनी चिमनी पर मिलीं. बच्चे का शव मिलने के समय उसके मुंह से झाग निकल रही थी.

परिवार के सदस्यों ने हत्या का जताया शक

घटना की जानकारी तुरंत थाना झब्बाल की पुलिस को दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चे के शव को कब्जे में ले लिया और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. मनराज की मौसी रमनदीप कौर ने आशंका जताई है कि किसी ने उनके बच्चे की हत्या करके शव को इस कमरे में फेंका है.

इस संबंध में थाना प्रभारी इंस्पेक्टर हरप्रीत सिंह ने बताया कि वह पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि पूरी स्थिति की जांच और बच्चे का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिवार के सदस्यों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. मनराज गांव मियानपुर में नर्सरी क्लास में पढ़ता था.