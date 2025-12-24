Punjab: पंजाब से दिल्ली जाने की सोच रहे हैं तो पहले पढ़ लें ये खबर! मुश्किलों से बचेंगे, एडवाइजरी जारी
Punjab News: क्रिसमस के चलते दिल्ली पुलिस ने 24 और 25 दिसंबर के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों में डायवर्जन रहेगा. यात्रियों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है.
Punjab News: पंजाब से दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए एक जरूरी खबर है. क्रिसमस के त्योहार को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने 24 और 25 दिसंबर के लिए विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. राजधानी में बढ़ने वाली भीड़ और जाम की संभावना को ध्यान में रखते हुए दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों में अस्थायी यातायात नियम लागू किए जाएंगे. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे सफर से पहले इन नियमों की जानकारी जरूर लें.
साकेत इलाके में बदलेगा ट्रैफिक पैटर्न
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, साकेत क्षेत्र के प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों के आसपास अतिरिक्त ट्रैफिक प्रबंधन किया जाएगा. सेलेक्ट सिटी वॉक, डीएलएफ एविन्यू मॉल और एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन मॉल के आसपास भारी भीड़ रहने की संभावना है. इसी वजह से इन इलाकों में दोपहर 2 बजे के बाद ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया जाएगा. यात्रियों को इन रास्तों से गुजरते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
प्रेस एन्क्लेव रोड के साथ-साथ साकेत और पुष्प विहार की कई आंतरिक सड़कों पर भी यातायात बदलाव देखने को मिलेंगे. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर शेख सराय, महरौली-बदरपुर (एमबी) रोड पर एशियन मार्केट और अरबिंदो मार्ग पर पीटीएस मालवीय नगर के पास ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा. इसके अलावा शेख सराय और हौज रानी के बीच डिवाइडर कट भी तय समय के दौरान बंद रहेंगे.
भारी वाहनों और बसों पर रोक
एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि भारी वाहन, डीटीसी और क्लस्टर बसों को प्रेस एन्क्लेव रोड से गुजरने की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा बसों को एमबी रोड से एशियन मार्केट होते हुए पुष्प विहार जाने की भी इजाजत नहीं दी जाएगी. इससे आम यात्रियों को कुछ असुविधा हो सकती है, लेकिन पुलिस का कहना है कि यह कदम सुरक्षा और सुचारु यातायात के लिए जरूरी है.
यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग भी सुझाए हैं. चिराग दिल्ली से कुतुब मीनार की ओर जाने वाले वाहन खानपुर तिराहा, एमबी रोड और लाडो सराय का रास्ता अपना सकते हैं. वहीं आईआईटी फ्लाईओवर से संगम विहार या सैनिक फार्म जाने वालों को टीबी अस्पताल, लाडो सराय और चिराग दिल्ली मार्ग से जाने की सलाह दी गई है.
पुलिस की अपील
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले ट्रैफिक की स्थिति की जानकारी लें, नियमों का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें, ताकि क्रिसमस के दौरान सभी लोग सुरक्षित और सुगम यात्रा कर सकें.
