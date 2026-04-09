हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब सरकार की बड़ी पहल, अभिभावकों को रोज मिलेगा बच्चों के अटेंडेंस का SMS

पंजाब सरकार की बड़ी पहल, अभिभावकों को रोज मिलेगा बच्चों के अटेंडेंस का SMS

Punjab School Attendance: ‘मिशन समर्थ 4.0’ के तहत इसे शुरू किया जा रहा है. शिक्षा मंत्री ने कहा कि कक्षा में बच्चों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अजीत | Updated at : 09 Apr 2026 09:29 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाब की भगवंत मान सरकार ने गुरुवार (09 अप्रैल) को कहा कि अब अभिभावकों को स्कूल में उनके बच्चों के प्रजेंट या एबसेंट को लेकर रोज एसएमएस भेजा जाएगा. पंजाब सरकार अपने शिक्षा कार्यक्रम ‘मिशन समर्थ 4.0’ के तहत राज्यव्यापी उपस्थिति-निगरानी सिस्टम के तहत यह पहल शुरू करने जा रही है. शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इसे पंजाब की ‘सिख्या क्रांति’ (शिक्षा) में इसे एक बड़ी उपलब्धि करार देते हुए कहा कि पंजाब पहले से ही परख (समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण) सर्वेक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका है. 

प्रभावी शिक्षण पद्धतियों को बढ़ाने पर जोर

उन्होंने कहा कि राज्य अब पहचान से परिणाम की ओर बढ़ते हुए क्लास में जवाबदेही को मजबूत करने और प्रभावी शिक्षण पद्धतियों को बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार ने 2021-22 के 12,657 करोड़ रुपये के शिक्षा बजट को बढ़ाकर 2026-27 में इसे 19,279 करोड़ रुपये कर दिया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि धनराशि सिर्फ कागजों और फाइल में उलझे रहने के बजाय क्लास तक पहुंचे और सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे से लेकर मापने योग्य शिक्षण परिणामों तक स्पष्ट परिवर्तन लाया जा सके.

'मिशन समर्थ' के तहत बच्चों की उपस्थिति पर नजर

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि राज्य सरकार ने मिशन समर्थ 2026-27 के तहत उपस्थिति-निगरानी प्रणाली शुरू की है. उन्होंने कहा, ‘‘अभिभावकों को अपने बच्चे की उपस्थिति के बारे में प्रतिदिन एसएमएस अलर्ट प्राप्त होंगे, जिसमें अनुपस्थिति की सूचना भी शामिल होगी. इसका उद्देश्य नियमित उपस्थिति, सीखने की निरंतरता और कक्षा में बच्चों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना है.'' 

सीखने की निरंतरता और बच्चों की सुरक्षा होगी सुनिश्चित

उन्होंने आगे कहा, ''स्कूलों में सात दिनों तक अनुपस्थित रहने वाले किसी भी बच्चे के संबंध में जिला स्तर पर अभिभावक से संपर्क किया जाएगा, जबकि 15 दिनों से अधिक की अनुपस्थिति की सूचना राज्य मुख्यालय को दी जाएगी. इससे सीखने की निरंतरता और बच्चों की सुरक्षा दोनों सुनिश्चित होंगी.’’

मंत्री ने कहा, ‘‘मिशन समर्थ ने कक्षा के वातावरण को पूरी तरह बदल दिया है. इस चरण का उद्देश्य उपस्थिति पर नज़र रखने, बेहतर निगरानी और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के माध्यम से शिक्षण की गुणवत्ता और जवाबदेही को बढ़ाना है.’’

Published at : 09 Apr 2026 09:28 PM (IST)
Tags :
Harjot Singh Bains PUNJAB NEWS BHAGWANT MANN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
पंजाब सरकार की बड़ी पहल, अभिभावकों को रोज मिलेगा बच्चों के अटेंडेंस का SMS
पंजाब सरकार की बड़ी पहल, अभिभावकों को रोज मिलेगा बच्चों के अटेंडेंस का SMS
पंजाब
'इलाज की चिंता छोड़ें, बिल सरकार भरेगी', सीएम मान की सेहत योजना बनी मासूमों के लिए जीवनदायिनी
'इलाज की चिंता छोड़ें, बिल सरकार भरेगी', सीएम मान की सेहत योजना बनी मासूमों के लिए जीवनदायिनी
पंजाब
पंजाब में गैंगस्टरों के खिलाफ 'महायुद्ध', 2 महीने में 44 हजार से ज्यादा छापे, थर-थर कांप रहे अपराधी
पंजाब में गैंगस्टरों के खिलाफ 'महायुद्ध', 2 महीने में 44 हजार से ज्यादा छापे, थर-थर कांप रहे अपराधी
पंजाब
पंजाब: मां के सामने एक-एक कर के खत्म हो गए 5 जवान बेटे, नशे ने पूरे परिवार को उजाड़ दिया!
पंजाब: मां के सामने एक-एक कर के खत्म हो गए 5 जवान बेटे, नशे ने पूरे परिवार को उजाड़ दिया!
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary : SIR में हेरा-फेरी...TMC के साथ खेला? | Derek O'Brien |TMC Vs ECI | BJP | Bengal
Iran Us Ceasefire : सीजफायर का उल्लंघन...फिर बरसेंगी मिसाइलें! | Israel | Donald Trump | Breaking
Anant Ambani: गौ सेवा और बच्चों का प्यार! कुछ इस तरह दिल्ली में मनाया गया अनंत अंबानी का जन्मदिन
Chitra Tripathi : Pakistan का ‘डबल गेम’? शांति के नाम पर साजिश! | US Iran Ceasefire
Breaking News: Bihar में CM पद पर सस्पेंस, क्या Nitish Kumar देंगे इस्तीफा? | ABP news
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान-अमेरिका इस्लामाबाद वार्ता पर आतंकी हमले की साजिश! ISI के फूले हाथ-पांव, पाकिस्तान में बड़ी बैठक
ईरान-अमेरिका इस्लामाबाद वार्ता पर आतंकी हमले की साजिश! ISI के फूले हाथ-पांव
बिहार
दिल्ली पहुंचते ही नीतीश कुमार ने लिया यूटर्न! राज्यसभा की शपथ से पहले ये क्या कहा?
दिल्ली पहुंचते ही नीतीश कुमार ने लिया यूटर्न! राज्यसभा की शपथ से पहले ये क्या कहा?
टेलीविजन
'आप हमसे पूछ तो लेते', IVF की खबरों पर अपनी तस्वीर देख भड़के दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया
'आप हमसे पूछ तो लेते', IVF की खबरों पर अपनी तस्वीर देख भड़के दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया
आईपीएल 2026
आउट नहीं सिक्स था? फिन एलन के विकेट पर बवाल; वीडियो देख आप खुद बताइये क्या नॉटआउट थे
आउट नहीं सिक्स था? फिन एलन के विकेट पर बवाल; वीडियो देख आप खुद बताइये क्या नॉटआउट थे
विश्व
'हिजबुल्लाह पर संग्राम', टूटा सीजफायर, रुका हॉर्मुज…, फिर दो-दो हाथ को तैयार इजरायल-ईरान
'हिजबुल्लाह पर संग्राम', टूटा सीजफायर, रुका हॉर्मुज…, फिर दो-दो हाथ को तैयार इजरायल-ईरान
विश्व
US Iran War LIVE: सीजफायर टूटने पर करारा जवाब देने वाला था ईरान, पाकिस्तान के दखल के बाद बदला फैसला
LIVE: सीजफायर टूटने पर करारा जवाब देने वाला था ईरान, पाकिस्तान के दखल के बाद बदला फैसला
टेक्नोलॉजी
पॉपुलैरिटी ने बढ़ाई टेंशन! ऐप्पल के लिए कैसे सिरदर्द बनी सबसे सस्ते मैकबुक की सुपरफास्ट बिक्री?
पॉपुलैरिटी ने बढ़ाई टेंशन! ऐप्पल के लिए कैसे सिरदर्द बनी सबसे सस्ते मैकबुक की सुपरफास्ट बिक्री?
एग्रीकल्चर
नाइट्रोजन-फास्फेट और सल्फर-पोटाश पर कितनी मिलती है सब्सिडी, जान लें इनकी असली कीमत?
नाइट्रोजन-फास्फेट और सल्फर-पोटाश पर कितनी मिलती है सब्सिडी, जान लें इनकी असली कीमत?
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Embed widget