हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबश्री अखंड पाठ साहिब के भोग समारोह में शामिल हुए CM मान और अरविंद केजरीवाल, खुशहाली की अरदास की

श्री अखंड पाठ साहिब के भोग समारोह में शामिल हुए CM मान और अरविंद केजरीवाल, खुशहाली की अरदास की

Punjab News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने गुरुद्वारा बाबा बुढ़ा दल छावनी में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस पर अरदास की.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 25 Nov 2025 05:24 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को संगत में शामिल होकर प्रदेश की तरक्की और पंजाबी भाइयों की खुशहाली के लिए अरदास की. दोनों नेताओं ने गुरुद्वारा बाबा बुढ़ा दल छावनी में श्री गुरु तेग बहादुर जी और महान सिख शहीदों भाई मती दास जी, भाई सती दास जी और भाई दयाला जी के 350वें शहादत दिवस की याद में आयोजित श्री अखंड पाठ साहिब के भोग समारोह के बाद की गई अरदास में हिस्सा लिया.

सेवा करने का अवसर मिलना है गर्व की बात

वे शुक्राने के लिए पहुंची बड़ी संख्या में संगत के साथ शामिल हुए और सबकी भलाई के लिए अरदास की. दोनों नेताओं ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस संबंधी आयोजनों के दौरान सेवा करने का अवसर मिलना उनके लिए बहुत गर्व की बात है.

सीएम ने धर्मनिरपेक्षता का संदेश दिया

इस मौके पर मुख्यमंत्री और ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि सिख धर्म ने दुनिया में बराबरी और धर्मनिरपेक्षता का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हर इंसान के लिए भाईचारे, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद का प्रकाश स्तंभ हैं. अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाबियों को, खासकर सिखों को, महान सिख गुरुओं से कुर्बानी और बहादुरी का जज़्बा विरासत में मिला है, जिन्होंने अत्याचार, जुल्म और अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया.

मुख्यमंत्री और ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि राज्य सरकार का यह फ़र्ज़ है कि वह हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा सुरक्षित रखे. उन्होंने कहा कि दुनिया भर के लाखों-करोड़ों लोगों की इच्छा है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहादत दिवस गुरु साहिब की सर्वोच्च कुर्बानी के अनुरूप बड़े स्तर पर मनाया जाए. अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने कहा कि दुनिया भर के लाखों-करोड़ों लोगों की उम्मीदों के अनुसार राज्य सरकार ने आयोजनों को यादगार बनाने के लिए विनम्र प्रयास किए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार और पंजाब के लोग इस शानदार और पवित्र ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बनकर स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली मानते हैं.

और पढ़ें
Published at : 25 Nov 2025 05:24 PM (IST)
Tags :
Guru Tegh Bahadur ARVIND KEJRIWAL PUNJAB NEWS BHAGWANT MANN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी?
बिहार
1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का सत्र, 2 तारीख को स्पीकर का होगा चुनाव
1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का सत्र, 2 तारीख को स्पीकर का होगा चुनाव
इंडिया
Ram Mandir Timeline: राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज! जानें कब शुरू हुआ निर्माण, कैसे पूरी हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा? जानें पूरी टाइमलाइन
राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज! जानें कब शुरू हुआ निर्माण, कैसे पूरी हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा? पूरी टाइमलाइन
बॉलीवुड
Dharmendra Death News Live: सनी देओल के घर पहुंचे रणबीर और आलिया, दादा की अस्थियां देख इमोशनल हुए करण देओल
Live: सनी देओल के घर पहुंचे रणबीर और आलिया, दादा की अस्थियां देख इमोशनल हुए करण देओल
Advertisement

वीडियोज

Dharmendra Death: कुछ ऐसे थे Dharmendra पाजी, भावुक कहानी! |ABPLIVE
Bangladesh को कई JF-17 देने जा रहा पाकिस्तान! भारत के लिए है ये खतरा? |ABPLIVE
Pak पर आसमान से टूटेगा कहर! सेना की 'ड्रोन फोर्स' करेगी बारुदी बारिश |ABPLIVE
Ram Mandir Dhwajarohan: ध्वजारोहण उत्सव में रामलला को पहनाई जाएगी इतने करोड़ की ड्रेस! | Ram Lala
Ram Mandir Dhwajarohan: Ram Mandir ध्वजारोहण के बाद 'श्रीराम' के जयकारों से गूंजा Ayodhya | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी?
बिहार
1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का सत्र, 2 तारीख को स्पीकर का होगा चुनाव
1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का सत्र, 2 तारीख को स्पीकर का होगा चुनाव
इंडिया
Ram Mandir Timeline: राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज! जानें कब शुरू हुआ निर्माण, कैसे पूरी हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा? जानें पूरी टाइमलाइन
राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज! जानें कब शुरू हुआ निर्माण, कैसे पूरी हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा? पूरी टाइमलाइन
बॉलीवुड
Dharmendra Death News Live: सनी देओल के घर पहुंचे रणबीर और आलिया, दादा की अस्थियां देख इमोशनल हुए करण देओल
Live: सनी देओल के घर पहुंचे रणबीर और आलिया, दादा की अस्थियां देख इमोशनल हुए करण देओल
क्रिकेट
'नाखून से गई आंखों की रौशनी, पैसों की तंगी ने...', भारत को चैंपियन बनाने वाली कप्तान ने सुनाई संघर्ष की कहानी
'नाखून से गई आंखों की रौशनी, पैसों की तंगी ने...', भारत को चैंपियन बनाने वाली कप्तान ने सुनाई संघर्ष की कहानी
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
मुंबई विश्वविद्यालय का बड़ा फैसला, 550 से ज्यादा PhD छात्रों का रजिस्ट्रेशन रद्द; जानें वजह
मुंबई विश्वविद्यालय का बड़ा फैसला, 550 से ज्यादा PhD छात्रों का रजिस्ट्रेशन रद्द; जानें वजह
यूटिलिटी
हेल्थ इंश्योरेंस चुनने से पहले ये 4 जरूरी बातें समझ लें, नहीं तो क्लेम के समय परेशानी बढ़ेगी
हेल्थ इंश्योरेंस चुनने से पहले ये 4 जरूरी बातें समझ लें, नहीं तो क्लेम के समय परेशानी बढ़ेगी
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
ENT LIVE
Dharmendra Ji की बचपन की यादें: स्कूल में पगड़ी से लेकर पापा के डांट तक | Childhood Discipline & Stories
Dharmendra Ji की बचपन की यादें: स्कूल में पगड़ी से लेकर पापा के डांट तक | Childhood Discipline & Stories
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Dilip Sahab के फैन थे Dharam Paji! | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Dilip Sahab के फैन थे Dharam Paji! | Dharmendra Death News
ENT LIVE
Dharam Paaji Tribute: Bollywood के He-Man से लेकर Final Goodbye तक | ‘Ikkis’ Motion Poster
Dharam Paaji Tribute: Bollywood के He-Man से लेकर Final Goodbye तक | ‘Ikkis’ Motion Poster
ENT LIVE
Dharmendra Passes Away: Dharmendra जी के Fans12 दिसंबर को देख पाएंगे ‘Sholay' | जय-वीरू की legendary जोड़ी
Dharmendra Passes Away: Dharmendra जी के Fans12 दिसंबर को देख पाएंगे ‘Sholay' | जय-वीरू की legendary जोड़ी
Embed widget