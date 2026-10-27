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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस का मंथन, केसी वेणुगोपाल ने जानी पिछली हार की वजहें

पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस का मंथन, केसी वेणुगोपाल ने जानी पिछली हार की वजहें

पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं. केसी वेणुगोपाल ने नेताओं और पिछले चुनाव में हारने वाले उम्मीदवारों से मुलाकात कर हार की वजहों और चुनावी रणनीति पर चर्चा की.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 27 Oct 2026 12:15 PM (IST)
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पंजाब में अगले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं और विधायकों के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की. इस दौरान उन्होंने उन नेताओं से भी बात की, जो पिछले चुनाव में अपनी सीट नहीं जीत पाए थे. उनसे हार की वजहों और चुनाव के दौरान आई मुश्किलों के बारे में जानकारी ली गई, ताकि कमजोरियों को दूर किया जा सके.

केसी वेणुगोपाल ने बैठकों में साफ कहा कि पंजाब में कांग्रेस को सत्ता में वापस आना है तो सभी नेताओं को मिलकर काम करना होगा. पार्टी के भीतर मतभेद और अलग-अलग अभियान चलाने से नुकसान हो सकता है. उन्होंने नेताओं से अपनी व्यक्तिगत राजनीति से ऊपर उठकर संगठन को मजबूत करने की अपील की.

सचिन पायलट ने बताया पंजाब कांग्रेस का प्लान, राहुल गांधी की रैली पर क्या बोले?

मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी चर्चा हुई. कुछ विधायकों ने चुनाव से पहले सीएम फेस घोषित करने की जरूरत बताई. इस पर कैसी ने कहा कि चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से ही बनेगा. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी बाहरी नेता को मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं है.

सर्वे में कांग्रेस को 62 से 65 सीटें मिलने का दावा

बैठक में पंजाब में कराए गए सर्वेक्षणों की रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई. केसी वेणुगोपाल के मुताबिक, शुरुआती सर्वे में कांग्रेस को 62 से 65 सीटें मिलने का अनुमान सामने आया है. पार्टी अभी दो और सर्वे कराएगी. उन्होंने नेताओं को संकेत दिया कि चुनावी प्रदर्शन में गिरावट आने पर जिम्मेदारी भी तय की जाएगी.

पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी समेत वरिष्ठ नेताओं के साथ भी संगठन की मजबूती पर चर्चा हुई. वेणुगोपाल ने सभी नेताओं को अनुशासन में रहकर पार्टी के लिए काम करने की सलाह दी.

राहुल गांधी की रैली से चुनावी अभियान को मिलेगी धार

बैठक में राहुल गांधी के आगामी कार्यक्रमों पर भी बात हुई. एक नवंबर को दिल्ली और चार नवंबर को संगरूर में होने वाली रैलियों को लेकर रणनीति बनाई गई. कांग्रेस पंजाब में नशे की समस्या और कानून-व्यवस्था को बड़े चुनावी मुद्दों के तौर पर उठाने की तैयारी में है.

चुनावी तैयारियों को बेहतर तरीके से संभालने के लिए पंजाब में वॉर रूम बनाया जाएगा, जिसे ‘कनेक्ट रूम’ नाम दिया गया है. इसके जरिए नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल बढ़ाने पर जोर रहेगा. वहीं, लंच के दौरान सचिन पायलट, कैसी वेणुगोपाल और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने साथ बैठकर एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की.

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इस बीच, अकाली दल के नेता मिंटू बोहरा और पूर्व विधायक सुखदर्शन सिंह मराड़ के बेटे राज बलविंदर सिंह मराड़ कांग्रेस में शामिल हो गए. पार्टी को उम्मीद है कि संगठनात्मक बदलाव और साझा रणनीति से पंजाब में उसकी चुनावी स्थिति मजबूत होगी.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 27 Oct 2026 12:15 PM (IST)
Tags :
Punjab Elections CONGRESS PUNJAB NEWS
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