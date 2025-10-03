अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. पुलिस ने तरनतारन जिले के रहने वाले रविंदर सिंह उर्फ़ रवि को गिरफ्तार किया है और उसके पास से 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं. पुलिस की यह कार्रवाई प्रदेश में आतंकी गतिविधियों को रोकने की दिशा में बेहद अहम मानी जा रही है.

आईएसआई से जुड़े तार

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी का सीधा संपर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंटों से था. उसे यह हथियारों की खेप सीमा पार से मिली थी.

यह खुलासा पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से गंभीर माना जा रहा है. सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात की जांच कर रही हैं कि आखिर इस नेटवर्क के और कितने लोग राज्य के अलग-अलग हिस्सों में सक्रिय हैं.

थाना घरिंडा में एफआईआर दर्ज

इस मामले में अमृतसर जिले के थाना घरिंडा में एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ की जा रही है और इसके जरिए पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाएगा.

जांच एजेंसियां इस बात की भी छानबीन कर रही हैं कि रविंदर सिंह ने पहले किन-किन लोगों से संपर्क किया और हथियारों की यह खेप कहां पहुंचाई जानी थी.

आतंकी नेटवर्क पर सख्त नजर

पंजाब पुलिस ने साफ कहा है कि राज्य में आतंकवाद और संगठित अपराध की जड़ें खत्म करना उनकी प्राथमिकता है. पुलिस का मानना है कि ऐसी गतिविधियों के पीछे सीमापार से काम करने वाले लोग सक्रिय रहते हैं, जो युवाओं को बरगला कर देश विरोधी कामों में शामिल कर देते हैं.

अमृतसर ग्रामीण पुलिस की इस कार्रवाई से साफ है कि पंजाब पुलिस लगातार ऐसे नेटवर्क पर नजर बनाए हुए है और किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देगी.

पंजाब पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत स्थानीय पुलिस को दें. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि राज्य में शांति और अमन बनाए रखने के लिए कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी.