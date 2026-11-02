पंजाब में बड़ी हलचल, AAP से इस्तीफे के बाद BJP मुख्यालय पहुंचे अमृतसर विधायक

पंजाब के अमृतसर नॉर्थ सीट से विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह के आम आदमी पार्टी (AAP) से इस्तीफे के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है. विधायक पद से रिजाइन करने के बाद कुंवर विजय प्रताप सिंह अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) के मुख्यालय पहुंचे. ऐसे में अब उनके बीजेपी में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है.

जानकारी के मुताबिक, पंजाब में AAP के एक और विधायक पार्टी छोड़कर चले गए हैं. यह दो दिन में आप से तीसरा इस्तीफा है. कुंवर विजय प्रताप सिंह ने पार्टी मेंबरशिप से इस्तीफा दिया. कुंवर विजय प्रताप पंजाब पुलिस के अधिकारी रहे हैं. पार्टी के साथ उनके काफी देर से कई मसलों पर मतभेद हैं. पहली लिस्ट में टिकट ना मिलने के बाद दो दिन में आम आदमी पार्टी के तीन विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं.

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कुंवर विजय प्रताप सिंह ने क्या कहा था?

कुंवर विजय प्रताप सिंह जून 2025 में ही आम आदमी पार्टी से पांच साल के लिए निलंबित किए जा चुके थे. उन्होंने पार्टी नेतृत्व और पंजाब सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं. कुंवर विजय प्रताप ने एक्स पोस्ट में कहा, अमृतसर के मेरे भाइयों और बहनों, मैंने पंजाब विधानसभा की अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. आपने मुझे जो प्यार और सम्मान दिया है, उसके लिए मैं अपनी आखिरी सांस तक आपका ऋणी रहूंगा. आपके सहयोग और ईश्वर के आशीर्वाद से हमें मिलकर एक सामूहिक प्रयास करना होगा. हमें छोटी-मोटी राजनीति और केवल उद्घाटन (रिबन काटने) तक सीमित रहने की सोच से ऊपर उठना होगा. आज पंजाब नशे, जबरन वसूली, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के जाल में फंसा हुआ है. ऐसे में फिर से एक प्रगतिशील और खुशहाल राज्य बनाना होगा.

कुंवर विजय ने आगे कहा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक विधायक के तौर पर मैंने अपने 90 प्रतिशत लक्ष्य पूरे किए हैं, यानी वे सभी काम पूरे किए हैं, जो एक विधायक को करने चाहिए. इसके अलावा, पार्षद, मेयर और सांसद के कार्यक्षेत्र अलग होते हैं. मैंने अपने द्वारा किए गए कार्यों का क्षेत्र-वार विवरण भी दिया है, जो समाचार पत्रों और मेरे फेसबुक पेज पर उपलब्ध है. मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि मैंने राजनीति में 'माई-बाप' (हुक्म चलाने वाली) संस्कृति को खत्म किया और जनता को अपनी प्रेरणा मानकर काम किया.

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