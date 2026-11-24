पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन का ऐलान कर दिया गया है. दोनों दलों ने इस बार पंजाब में एनडीए की जीत का दावा किया है. वहीं इस अलायंस पर बीजेपी नेता और सांसद राघव चड्ढा का भी बयान सामने आया है. उन्होंने इसे हिंदू-सिख भाईचारे का गठबंधन बताया है.

बीजेपी नेता राघव चड्ढा ने कहा, "आज बेहद शुभ दिन है. आज गुरु नानक देव महाराज का प्रकाश पर्व, गुरु पूरब का दिन है और आज इस शुभ दिन पर पंजाब और पंजाबवासियों के लिए एक अच्छी खबर आई है. पंजाब के सांझे विकास और पंजाब में भाईचारक सांझ को ध्यान में रखते हुए, एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा आज की गई है कि भाजपा और अकाली दल मिलकर पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे. ये पंजाब के लोगों की मांग है. ये गठबंधन पंजाब के लोगों का गठबंधन है. ये पंजाब के हिंदू-सिख भाईचारे का गठबंधन है.

'दस साल पीछे चला गया पंजाब'

चड्ढा ने आगे कहा, "मैं पंजाब को नजदीक से देखता हूं और काम करता हूं. पिछले 10 साल में पंजाब बहुत पीछे चला गया है. आज पंजाब में नशे की हालत ये है कि हर गली, हर नुक्कड़ पर चौराहों पर नशे के विक्रेता बैठे हैं. हर दुकानदार को भी फिरौती की कॉल आती है, गैंगस्टर्स उन्हें धमका रहे हैं. वहां फैक्ट्री, कारखाने बंद होते जा रहे हैं. रोजगार खत्म हो रहा है."

'सभी की आस इस गठबंधन पर टिकी'

बीजेपी नेता ने ये भी कहा, "मुझे लगता है कि पंजाब की जवानी, पंजाब की किसानी को बचाने के लिए अगर कोई एक मौका है तो वो केवल ये गठबंधन है. सभी की आस इस गठबंधन पर टिकी हुई हैं. मुझे पूरी उम्मीद है कि पंजाब के लोग NDA को सेवा करने का मौका देंगे और हम सब लोग सेवादार की तरह पंजाब के लोगों की सेवा करेंगे."

ये भी पढ़ें: पंजाब में BJP और अकाली दल के गठबंधन पर AAP की पहली प्रतिक्रिया, कहा- ये शर्मनाक