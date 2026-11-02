Punjab AAP Crisis Live: पंजाब के 3 AAP विधायक BJP में हुए शामिल, सीएम मान, अरविंद केजरीवाल पर क्या कहा?
Punjab AAP Crisis Live: पंजाब में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में भगदड़ मच गई है. प्रत्याशियों की लिस्ट आने के बाद तीन विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है. तीनों विधायक,बीजेपी में शामिल हो गए हैं.
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पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में भगदड़ मच गई है. 40 प्रत्याशियों की लिस्ट आने के बाद अब बीते 24 घंटे में तीन विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है.
बता दें पंजाब के पटियाला जिले की समाना सीट से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक चेतन सिंह जौड़ामाजरा ,सनौर सीट से पार्टी विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा और कुवंर विजय प्रताप सिंह ने इस्तीफा दे दिया है.
मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूं- हरमीत सिंह पठानमाजरा
आप के बागी नेता हरमीत सिंह पठानमाजरा ने भाजपा में शामिल होने पर कहा, "मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि इन्होंने हमको ज्वाइन करवाया और हमारे जो मुद्दे हैं, उनके ऊपर इन्होंने कहा कि वो सारे मुद्दे आपके मसला हल करवा के देंगे. साथ ही इन्होंने यह भी कहा कि पानी की बाढ़ से भी निकलवाएंगे और इंडस्ट्री की जो ज़रूरत है, वो भी करवा के देंगे."
Punjab AAP Crisis Live: पंजाब में आम आदमी पार्टी खत्म- कुंवर विजय प्रताप
बीजेपी में शामिल होने के बाद, कुंवर विजय प्रताप ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी खत्म हो चुकी है; अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने खुद ही इसका अंत कर दिया है. व्यावहारिक रूप से, अब आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं बचा है. पंजाब में भी 'डबल इंजन' की सरकार बनेगी. जहां तक अपराध दर की बात है, मैंने अमृतसर में एसपी के तौर पर काम किया था; 2007, 2008 और 2009 में हमने नशीले पदार्थों की समस्या और अपराध, दोनों को पूरी तरह से खत्म कर दिया था. लेकिन, मेरे जाने के बाद स्थिति फिर कभी काबू में नहीं आ पाई..."