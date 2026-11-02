बीजेपी में शामिल होने के बाद, कुंवर विजय प्रताप ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी खत्म हो चुकी है; अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने खुद ही इसका अंत कर दिया है. व्यावहारिक रूप से, अब आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं बचा है. पंजाब में भी 'डबल इंजन' की सरकार बनेगी. जहां तक ​​अपराध दर की बात है, मैंने अमृतसर में एसपी के तौर पर काम किया था; 2007, 2008 और 2009 में हमने नशीले पदार्थों की समस्या और अपराध, दोनों को पूरी तरह से खत्म कर दिया था. लेकिन, मेरे जाने के बाद स्थिति फिर कभी काबू में नहीं आ पाई..."