Amritsar Drug Bust: अमृतसर में सरपंच गिरफ्तार, गाड़ी से 4.3 किलो हेरोइन और हथियार बरामद

Amritsar Drug Bust: पंजाब के अमृतसर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने एक सरपंच को भारी मात्रा में हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपी सरपंच की पहचान लवप्रीत सिंह के रूप में हुई है, जिसे उसके दो साथियों के साथ पकड़ा गया. पुलिस ने इनके कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं. बताया जा रहा है कि तीनों आरोपी एक वीआईपी नंबर वाली स्कॉर्पियो में सवार होकर हेरोइन ले जा रहे थे.

इस गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर लवप्रीत सिंह की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें वह नेताओं के साथ नजर आ रहा है. इन तस्वीरों को लेकर तरह-तरह के दावे किए जा रहे हैं.

गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई

मेहता पुलिस स्टेशन के एएसआई पलविंदर सिंह के अनुसार, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कोट हिरदेराम निवासी लवप्रीत सिंह, सिमरप्रीत सिंह और वेरका क्षेत्र के बलवंत सिंह नशे के कारोबार में शामिल हैं. सूचना में यह भी बताया गया था कि उनके पास अवैध हथियार मौजूद हैं और वे बुट्टर कलां से स्कॉर्पियो में कथूनंगल की ओर जा रहे हैं. सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की योजना बनाई और संबंधित इलाके में नाकाबंदी कर दी.

नाकाबंदी के बाद स्कॉर्पियो समेत पकड़ा गया

एएसआई पलविंदर सिंह के मुताबिक, पुलिस टीम ने ओएटी सेंटर के पास नाकाबंदी की और संदिग्ध स्कॉर्पियो को रोक लिया. तलाशी के दौरान पुलिस ने गाड़ी से 4 किलो 300 ग्राम हेरोइन बरामद की. इसके अलावा एक 30 बोर पिस्तौल और चार जिंदा कारतूस भी मिले.

पुलिस ने मौके पर ही हेरोइन, हथियार और स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस मामले में और कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं.