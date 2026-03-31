पंजाब के अमृतसर में तेज धमाके से हड़कंप मच गया. अमृतसर के थाने के पास हुए ब्लास्ट के बाद आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. घटना की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है.

अमृतसर के राजसांसी इलाके के कुछ ग्रामीणों द्वारा रविवार (29 मार्च) और सोमवार (30 मार्च) की दरमियानी रात को तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई दी हैं. धमाकों के बाद स्थानीय सुरक्षा एजेंसी और पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है.

धमाके की आवाज से इलाके में दहशत

अमृतसर ग्रामीण पुलिस जिले के राजसांसी इलाके में भिंडी-सैधान पुलिस थाने के पास रहने वाले ग्रामीणों ने दावा किया कि उन्होंने रात में तेज आवाज सुनी, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई. चश्मदीदों ने बताया कि इन धमाकों की आवाजें काफी दूर तक लोगों ने सुनी हैं. इस घटना से लोगों में डर पैदा हो गया है.

पुलिस ने बताया कि किसी भी प्रकार की जानमाल की हानि की सूचना नहीं है और मामले की जांच जारी है. पुलिस ने थाने की इमारत या थाना परिसर को कोई नुकसान नहीं होने की पुष्टि की. प्रारंभिक जांच में ग्रेनेड हमले की आशंका जताई जा रही है. पुलिस द्वारा इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

जांच में जुटी फॉरेंसिक की टीम

फोरेंसिक विशेषज्ञों समेत पुलिस की कई टीम मामले की जांच कर रही हैं. एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है. पहले भी पंजाब में थानों को निशाना बनाकर ग्रेनेड हमले हो चुके हैं.

बताया जा रहा है कि थाने के करीब दो अज्ञात युवक विस्फोटक सामग्री फेंककर फरार हो गए, जो बाद में तेज आवाज से फट गया. इस धमाके के बाद स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गई. तुरंत पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेर लिया.

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