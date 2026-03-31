हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबAmritsar News: अमृतसर में तेज धमाके से हड़कंप, थाने के पास ब्लास्ट से ग्रामीणों में दहशत, ग्रेनेड हमले की आशंका

Amritsar News: अमृतसर में तेज धमाके से हड़कंप, थाने के पास ब्लास्ट से ग्रामीणों में दहशत, ग्रेनेड हमले की आशंका

Amritsar News In Hindi: पंजाब के अमृतसर में थाने के पास तेज धमाके जैसी आवाज से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 31 Mar 2026 07:18 AM (IST)
Preferred Sources

पंजाब के अमृतसर में तेज धमाके से हड़कंप मच गया. अमृतसर के थाने के पास हुए ब्लास्ट के बाद आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. घटना की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है.

अमृतसर के राजसांसी इलाके के कुछ ग्रामीणों द्वारा रविवार (29 मार्च) और सोमवार (30 मार्च) की दरमियानी रात को तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई दी हैं. धमाकों के बाद स्थानीय सुरक्षा एजेंसी और पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है.

धमाके की आवाज से इलाके में दहशत

अमृतसर ग्रामीण पुलिस जिले के राजसांसी इलाके में भिंडी-सैधान पुलिस थाने के पास रहने वाले ग्रामीणों ने दावा किया कि उन्होंने रात में तेज आवाज सुनी, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई. चश्मदीदों ने बताया कि इन धमाकों की आवाजें काफी दूर तक लोगों ने सुनी हैं. इस घटना से लोगों में डर पैदा हो गया है.

पुलिस ने बताया कि किसी भी प्रकार की जानमाल की हानि की सूचना नहीं है और मामले की जांच जारी है. पुलिस ने थाने की इमारत या थाना परिसर को कोई नुकसान नहीं होने की पुष्टि की. प्रारंभिक जांच में ग्रेनेड हमले की आशंका जताई जा रही है. पुलिस द्वारा इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

जांच में जुटी फॉरेंसिक की टीम

फोरेंसिक विशेषज्ञों समेत पुलिस की कई टीम मामले की जांच कर रही हैं. एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है. पहले भी पंजाब में थानों को निशाना बनाकर ग्रेनेड हमले हो चुके हैं.

बताया जा रहा है कि थाने के करीब दो अज्ञात युवक विस्फोटक सामग्री फेंककर फरार हो गए, जो बाद में तेज आवाज से फट गया. इस धमाके के बाद स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गई. तुरंत पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेर लिया. 

ये भी पढ़ें: Punjab News: खेल-खेल में बादाम समझ जहरीला फल रतनजोत खा गए बच्चे, फाजिल्का में 12 की हालत बिगड़ी

और पढ़ें
Published at : 31 Mar 2026 07:18 AM (IST)
Tags :
Punjab Police Amritsar News PUNJAB NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
Amritsar News: अमृतसर में तेज धमाके से हड़कंप, थाने के पास ब्लास्ट से ग्रामीणों में दहशत, ग्रेनेड हमले की आशंका
अमृतसर में तेज धमाके से हड़कंप, थाने के पास ब्लास्ट से ग्रामीणों में दहशत, ग्रेनेड हमले की आशंका
पंजाब
Punjab News: खेल-खेल में बादाम समझ जहरीला फल रतनजोत खा गए बच्चे, फाजिल्का में 12 की हालत बिगड़ी
पंजाब: खेल-खेल में बादाम समझ जहरीला फल रतनजोत खा गए बच्चे, फाजिल्का में 12 की हालत बिगड़ी
पंजाब
Punjab: काम पर निकला था 'बबलू', लौटी लाश... अमृतसर में डिलीवरी बॉय के कत्ल से सनसनी
Punjab: काम पर निकला था 'बबलू', लौटी लाश... अमृतसर में डिलीवरी बॉय के कत्ल से सनसनी
पंजाब
Punjab: अबोहर में मातम! तेज रफ्तार ब्रेड गाड़ी ने युवक को रौंदा, बुझ गया घर का इकलौता चिराग
Punjab: अबोहर में मातम! तेज रफ्तार ब्रेड गाड़ी ने युवक को रौंदा, बुझ गया घर का इकलौता चिराग
Advertisement

वीडियोज

Sansani: ईरान का 'प्रॉक्सी WAR'...इजरायल में हाहाकार ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Amit Shah On Naxalite: नक्सलवाद को लेकर Congress पर बरसे अमित शाह | BJP | Breaking | ABP News
Chitra Tripathi: युद्ध के बीच ईरान की कैसी है स्थिति? | Israel Iran War | Trump | Netanyahu|Breaking
Bengal Election 2026: Mamata Banerjee का 'फिश कार्ड'..बंगाल में दिलाएगा जीत? | BJP | PM Modi
Sandeep Chaudhary: 1 करोड़ भारतीयों पर तलवार...देश में सियासी आर-पार? |War Update
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US Israel War: ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध में किस हथियार ने मचाया सबसे ज्यादा कहर? ड्रोन, मिसाइल या AI आखिर क्या?
ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध में किस हथियार ने मचाया सबसे ज्यादा कहर? ड्रोन, मिसाइल या AI?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बादलों की आवाजाही का दौर, आज नोएडा से लखनऊ तक आंधी-बारिश का अलर्ट, IMD की चेतावनी
यूपी में बादलों की आवाजाही का दौर, आज नोएडा से लखनऊ तक आंधी-बारिश का अलर्ट, IMD की चेतावनी
क्रिकेट
IPL 2026: आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी के सामने 10 चैलेंज, वो कितने रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे?
आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी के सामने 10 चैलेंज, वो कितने रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे?
जनरल नॉलेज
US VS Iran Military: अमेरिकी सेना के सामने कहां टिकता है ईरान, जानें दोनों देशों की सैन्य ताकत और चयन प्रक्रिया
अमेरिकी सेना के सामने कहां टिकता है ईरान, जानें दोनों देशों की सैन्य ताकत और चयन प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी में टूरिज्म पर बुरा असर, खाड़ी देशों में तनाव के बीच शिव की नगरी में कम हुए पर्यटक, भारी गिरावट
वाराणसी में टूरिज्म पर बुरा असर, खाड़ी देशों में तनाव के बीच शिव की नगरी में कम हुए पर्यटक
टेलीविजन
'मेरा रिश्तेदार बनकर आ गया', सुनील लहरी के घर झूठ बोलकर पहुंचा फैन
'मेरा रिश्तेदार बनकर आ गया', सुनील लहरी के घर झूठ बोलकर पहुंचा फैन
Results
Rajasthan RBSE 12th Result 2026 Live: अब बस कुछ घंटों का इंतजार, सुबह 10 बजे RBSE जारी करेगा 12वीं का रिजल्ट, देखें पल पल की अपडेट
अब बस कुछ घंटों का इंतजार, सुबह 10 बजे RBSE जारी करेगा 12वीं का रिजल्ट, देखें पल पल की अपडेट
जनरल नॉलेज
Pink Moon: ब्लड मून से कितना अलग होता है पिंक मून, असमान में कितने साल में एक बार होती है यह घटना?
ब्लड मून से कितना अलग होता है पिंक मून, असमान में कितने साल में एक बार होती है यह घटना?
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
Embed widget