Punjab: काम पर निकला था 'बबलू', लौटी लाश... अमृतसर में डिलीवरी बॉय के कत्ल से सनसनी

Punjab News: पंजाब के अमृतसर के रणजीत एवेन्यू ए-ब्लॉक में बिल्डिंग की बेसमेंट से एक नौजवान की लाश बरामद हुई है. नौजवान की हत्या तेजधार हथियार से की गई थी और उसके सिर और शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान मिले हैं. मृतक की पहचान 28 साल के अरविंदर सिंह उर्फ ​​बबलू के रूप में हुई है. पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल के मुर्दाघर में रखवा दिया है.

अरविन्द सिंह 27 मार्च को शाम 4 बजे फूड डिलीवरी के काम के लिए घर से निकला था. वह आमतौर पर रात 12 बजे से 1 बजे तक काम करता था लेकिन वह उस रात घर नहीं लौटा. परिवार ने उसे फोन किया और शहर में उसकी तलाश की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. पुलिस ने अरविंदर की लाश मिलने की सूचना परिवार को दी. रविवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया और लाश परिवार को सौंप दी.

पिता बोले कोई सामान लूटा नहीं गया

मृतक के पिता, ग्रीन सिटी के निवासी बलविंदर सिंह के बयान के आधार पर पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मामला दर्ज किया है. बलविंदर सिंह ने बताया कि उसके बेटा के सिर और शरीर पर कई गंभीर जख्म थे, जिससे कत्ल की पुष्टि हुई है. उसने यह भी कहा कि यह लूट का मामला नहीं लगता, क्योंकि अरविंदर से कोई सामान लूटा नहीं गया.

मामले की जांच कर रही पुलिस

रणजीत एवेन्यू पुलिस स्टेशन के एसएचओ इंस्पेक्टर रॉबिन हंस ने कहा कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है. पुलिस नजदीकी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है और जल्द ही दोषी को गिरफ्तार कर लेगी. इस खतरनाक घटना ने इलाके में हर किसी को हिलाकर रख दिया है.

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