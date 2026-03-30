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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab News: खेल-खेल में बादाम समझ जहरीला फल रतनजोत खा गए बच्चे, फाजिल्का में 12 की हालत बिगड़ी

Punjab News: खेल-खेल में बादाम समझ जहरीला फल रतनजोत खा गए बच्चे, फाजिल्का में 12 की हालत बिगड़ी

Punjab News In Hindi: फाजिल्का के गांव में खेलते समय बच्चों ने रतनजोत का फल बादाम समझकर खा लिया, जिससे 12 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई. एक बच्चे की हालत गंभीर होने पर फरीदकोट रेफर किया गया है.

By : सुनील नागपाल, फाजिल्का | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 30 Mar 2026 08:22 PM (IST)
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पंजाब में फाजिल्का जिले के गांव मुरादवाला दल सिंह में उस समय हड़कंप मच गया जब खेल रहे 10 से 12 बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई. शुरुआती जानकारी में सामने आया कि बच्चों ने मैदान में लगे रतनजोत के पौधे का फल बादाम समझकर खा लिया था, जिसके बाद उनकी हालत खराब हो गई.

बताया जा रहा है कि बच्चे रोज की तरह गांव के खेल मैदान में खेल रहे थे. इसी दौरान वे पास में लगे रतनजोत के पौधों के पास पहुंच गए. बच्चों ने उसका फल तोड़ा और बादाम समझकर खा लिया. एक-दूसरे को देखकर सभी बच्चों ने वह फल खा लिया, बिना यह जाने कि यह उनके लिए खतरनाक हो सकता है.

कुछ ही देर में बिगड़ने लगी हालत

फल खाने के कुछ समय बाद बच्चों को उल्टी, चक्कर और घबराहट जैसे लक्षण महसूस होने लगे. जब बच्चों ने शोर मचाया तो परिवार के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.

परिजनों ने बच्चों को अलग-अलग जगहों पर भर्ती कराया. कुछ बच्चों को अरनीवाला के निजी अस्पताल, कुछ को अबोहर और कई बच्चों को फाजिल्का के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

एक बच्चे को फरीदकोट किया गया रेफर

सरकारी अस्पताल के एसएमओ डॉ. एरिक के मुताबिक करीब 7 बच्चों को अस्पताल लाया गया था, जिनमें फूड प्वाइजनिंग जैसे लक्षण थे. इनमें से एक बच्चे की हालत गंभीर होने के कारण उसे फरीदकोट मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जबकि बाकी बच्चों का इलाज स्थानीय स्तर पर किया जा रहा है.

डॉक्टरों ने बताया कि रतनजोत का फल जहरीला हो सकता है और इसे खाने से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. इस घटना के बाद गांव में डर का माहौल है और लोगों को खासकर बच्चों को अनजान पौधों और फलों से दूर रखने की सलाह दी जा रही है.

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Published at : 30 Mar 2026 08:22 PM (IST)
Tags :
Fazilka News PUNJAB NEWS
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