कांग्रेस ने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की मंजूरी के बाद संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के सचिवों की लिस्ट जारी कर दी है. ये लिस्ट 19 नवंबर 2026 को जारी की गई है.

इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर पंजाब तक अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 81 सचिवों को केंद्रीय संगठन से जुड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. इस लिस्ट को देखें तो पंजाब के लिए चार AICC सचिव नियुक्त किए गए हैं.

पंजाब के लिए 4 सचिव कौन-कौन है?

कांग्रेस ने हिना कावरे, रवींद्र दलवी, सूरज सिंह ठाकुर, डॉ. राज कुमार मौर्य को AICC सचिव बनाया है. इनमें भी हिना कावरे, रवींद्र दलवी और सूरज सिंह ठाकुर की नियुक्ति दोबारा की गई है, जिसका मतलब है कि पार्टी ने तीनों के काम पर दोबारा भरोसा जताया है. इन तीनों के साथ मिलकर अब डॉ. राज कुमार मौर्य काम करेंगे. ये चार अब मिलकर 2027 में होने वीले विधानसभा चुनाव की रणनीतियों को गति देंगे. अब 117 विधानसभा की सीटों की जिम्मेदारी इन चारों सचिवों को बांटा जायेगा और ये सचिव अपने हिस्से में आने वाले इलाकों में स्थानीय नेताओं और अधिकरियों के साथ मिलकर काम करेंगे.

चुनावी तैयरियों को मिलेगी गति

ये सचिव 2027 में होने वाले चुनावों में बूथ स्तर तक कमेटियों का गठन करने, पार्टी के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने और जमीनी स्तर पर फीडबैक लेने का काम करेंगे. साथ ही काम की रिपोर्ट सीधे दिल्ली में बैठे हाईकमान को सौंपी जायेगी. इसके अलावा इन सचिवों की जिम्मेदारी टिकट बंटवारे के लिए उम्मीदवारों की स्थिति, चुनाव प्रचार, जनसभाएं सहित अन्य जिम्मेदारियों भी उठायेंगे. बता दें कि इससे पहले पार्टी ने पंजाब चुनाव समिति के लिए सूची जारी की थी. अब नए AICC सचिवों की नियुक्ति से चुनावी तैयारियों को सही दिशा में रफ्तार देने आसान हो सकेगा.

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