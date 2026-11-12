पंजाब चुनाव: AAP की दूसरी लिस्ट आज! 20 नामों पर लग सकती है मुहर

पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी आज गुरुवार, 12 नवंबर को उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर सकती है. इस पर चर्चा के लिए दिल्ली में पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति (PAC) की बैठक होगी. बैठक अरविंद केजरीवाल के आवास पर प्रस्तावित है. इसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल होंगे. दूसरी सूची में कुछ मंत्रियों, मौजूदा विधायकों और विधानसभा क्षेत्र के प्रभारियों के नाम शामिल हो सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब 20 उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हो सकती है.

आम आदमी पार्टी पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के लिए पहले से उम्मीदवार घोषित करने की रणनीति पर काम कर रही है. पार्टी का मकसद प्रत्याशियों को चुनाव से पहले अपने क्षेत्रों में तैयारी का पर्याप्त समय देना है. गुरुवार की बैठक में उम्मीदवारों की जीत की संभावनाओं और चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी.

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पहली सूची में 40 उम्मीदवारों के नाम

AAP ने 31 अक्टूबर को पहली सूची जारी की थी. इसमें सभी 40 नाम मौजूदा विधायकों के थे. मुख्यमंत्री भगवंत मान को धूरी और विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां को कोटकपूरा से टिकट दिया गया.

कई बड़े नेताओं को मिला था टिकट

पहली सूची में प्रमुख नामों में कुलदीप सिंह धालीवाल (अजनाला), डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर (अमृतसर साउथ), जय कृष्ण सिंह रौड़ी (गढ़शंकर), अमन अरोड़ा से जुड़े पार्टी नेताओं में शामिल शेरी कलसी (बटाला), बलकार सिंह (करतारपुर) और संजीव अरोड़ा (लुधियाना वेस्ट) शामिल थे. संजीव अरोड़ा फिलहाल जेल में हैं.

दूसरी सूची पर टिकी सियासी नजरें

पहली सूची के बाद कुछ विधायकों के पार्टी छोड़ने से भी राजनीतिक हलचल हुई थी. अब दूसरी सूची में किन नेताओं को मौका मिलता है, इस पर सबकी नजर है. पंजाब में 117 सीटों वाली विधानसभा के लिए चुनाव 2027 की शुरुआत में प्रस्तावित हैं. AAP इस बार भी सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है.

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