ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब चुनाव: AAP की दूसरी लिस्ट आज! 20 नामों पर लग सकती है मुहर

पंजाब चुनाव: AAP की दूसरी लिस्ट आज! 20 नामों पर लग सकती है मुहर

पंजाब चुनाव 2027 के लिए आम आदमी पार्टी आज दूसरी उम्मीदवार सूची जारी कर सकती है. दिल्ली में केजरीवाल की अध्यक्षता में PAC बैठक होगी. पहली सूची में भगवंत मान समेत 40 नाम थे.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 12 Nov 2026 01:16 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी आज गुरुवार, 12 नवंबर को उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर सकती है. इस पर चर्चा के लिए दिल्ली में पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति (PAC) की बैठक होगी. बैठक अरविंद केजरीवाल के आवास पर प्रस्तावित है. इसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल होंगे. दूसरी सूची में कुछ मंत्रियों, मौजूदा विधायकों और विधानसभा क्षेत्र के प्रभारियों के नाम शामिल हो सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब 20 उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हो सकती है.

आम आदमी पार्टी पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के लिए पहले से उम्मीदवार घोषित करने की रणनीति पर काम कर रही है. पार्टी का मकसद प्रत्याशियों को चुनाव से पहले अपने क्षेत्रों में तैयारी का पर्याप्त समय देना है. गुरुवार की बैठक में उम्मीदवारों की जीत की संभावनाओं और चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी.

रिलेटेड स्टोरी >>

पंजाब
पंजाब में पराली जलाने के मामलों ने बढ़ाई चिंता, 5,517 तक पहुंचा आंकड़ा
पंजाब में पराली जलाने के मामलों ने बढ़ाई चिंता, 5,517 तक पहुंचा आंकड़ा
पंजाब
पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: IAS सहित 13 PCS अधिकारियों के तबादले
पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: IAS सहित 13 PCS अधिकारियों के तबादले
पंजाब
पंजाब चुनाव 2027: हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने में जुटी भाजपा, बनाई नई रणनीति
पंजाब चुनाव 2027: हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने में जुटी भाजपा, बनाई नई रणनीति
पंजाब
मोगा में पराली जलाने के 216 मामले, AQI 300 पहुंचा, प्रदूषण को लेकर बढ़ी चिंता
मोगा में पराली जलाने के 216 मामले, AQI 300 पहुंचा, प्रदूषण को लेकर बढ़ी चिंता

यह भी पढ़ें- पंजाब में पराली जलाने के मामलों ने बढ़ाई चिंता, 5,517 तक पहुंचा आंकड़ा

पहली सूची में 40 उम्मीदवारों के नाम

AAP ने 31 अक्टूबर को पहली सूची जारी की थी. इसमें सभी 40 नाम मौजूदा विधायकों के थे. मुख्यमंत्री भगवंत मान को धूरी और विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां को कोटकपूरा से टिकट दिया गया.

कई बड़े नेताओं को मिला था टिकट

पहली सूची में प्रमुख नामों में कुलदीप सिंह धालीवाल (अजनाला), डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर (अमृतसर साउथ), जय कृष्ण सिंह रौड़ी (गढ़शंकर), अमन अरोड़ा से जुड़े पार्टी नेताओं में शामिल शेरी कलसी (बटाला), बलकार सिंह (करतारपुर) और संजीव अरोड़ा (लुधियाना वेस्ट) शामिल थे. संजीव अरोड़ा फिलहाल जेल में हैं.

दूसरी सूची पर टिकी सियासी नजरें

पहली सूची के बाद कुछ विधायकों के पार्टी छोड़ने से भी राजनीतिक हलचल हुई थी. अब दूसरी सूची में किन नेताओं को मौका मिलता है, इस पर सबकी नजर है. पंजाब में 117 सीटों वाली विधानसभा के लिए चुनाव 2027 की शुरुआत में प्रस्तावित हैं. AAP इस बार भी सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है.

यह भी पढ़ें- पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: IAS सहित 13 PCS अधिकारियों के तबादले

Published at : 12 Nov 2026 01:16 PM (IST)
Tags :
Chandigarh AAM AADMI PARTY PUNJAB NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
पंजाब में पराली जलाने के मामलों ने बढ़ाई चिंता, 5,517 तक पहुंचा आंकड़ा
पंजाब में पराली जलाने के मामलों ने बढ़ाई चिंता, 5,517 तक पहुंचा आंकड़ा
पंजाब
पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: IAS सहित 13 PCS अधिकारियों के तबादले
पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: IAS सहित 13 PCS अधिकारियों के तबादले
पंजाब
पंजाब चुनाव 2027: हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने में जुटी भाजपा, बनाई नई रणनीति
पंजाब चुनाव 2027: हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने में जुटी भाजपा, बनाई नई रणनीति
पंजाब
मोगा में पराली जलाने के 216 मामले, AQI 300 पहुंचा, प्रदूषण को लेकर बढ़ी चिंता
मोगा में पराली जलाने के 216 मामले, AQI 300 पहुंचा, प्रदूषण को लेकर बढ़ी चिंता
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेकाबू ट्रेन में गूंजती रही लोको पायलट की चीख, फिर हुआ जोरदार धमाका!
Yeh Fitoor Tera: 😮Jeet को लेकर पिता और Saumya के बीच छिड़ी बहस, Saumya ने Jeet को बताया बेस्ट #sbs
Bollywood News: लंबे इंतजार के बाद सामने आया सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की 'मातृभूमि' का ट्रेलर (11.11.26)
रिश्तों का कत्ल...इंसानियत शर्मसार !
पटाखों का रोमांच, कई परिवारों को उजाड़ गया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BJP के मुख्यालय में दीवाली मिलन समारोह, पीएम मोदी ने क्यों कहा- ये नॉन ब्रेकिंग?
BJP के मुख्यालय में दीवाली मिलन समारोह, पीएम मोदी ने क्यों कहा- ये नॉन ब्रेकिंग?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सामाजिक परिवर्तन मोर्चा का सीएम फेस कौन? लखनऊ में असदुद्दीन ओवैसी ने बताया
सामाजिक परिवर्तन मोर्चा का सीएम फेस कौन? लखनऊ में असदुद्दीन ओवैसी ने बताया
इंडिया
'उनका भाषण सुन रोंगटे खड़े हो जाते', सोनिया गांधी ने शेख हसीना से जुड़े खोले राज
'उनका भाषण सुन रोंगटे खड़े हो जाते', सोनिया गांधी ने शेख हसीना से जुड़े खोले राज
ओटीटी
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
क्रिकेट
चौथे-पांचवें ODI के लिए न्यूजीलैंड टीम का एलान, 31 साल के अनकैप्ड खिलाड़ी की एंट्री
चौथे-पांचवें ODI के लिए न्यूजीलैंड टीम का एलान, 31 साल के अनकैप्ड खिलाड़ी की एंट्री
इंडिया
अभिजीत दीपके को अब किस पर आया गुस्सा, बोले- 'फर्जी डिग्री के साथ...'
अभिजीत दीपके को अब किस पर आया गुस्सा, बोले- 'फर्जी डिग्री के साथ...'
इंडिया
Air India फ्लाइट के टॉयलेट में हाईजैक नोट लिखने वाला यात्री गिरफ्तार, एयरपोर्ट पर मचा था हड़कंप
Air India फ्लाइट के टॉयलेट में हाईजैक नोट लिखने वाला यात्री गिरफ्तार, एयरपोर्ट पर मचा था हड़कंप
फूड
Thekua Recipe: छठ पूजा में क्यों बनाया जाता है ठेकुआ? जानिए पारंपरिक रेसिपी और महत्व
छठ पूजा में क्यों बनाया जाता है ठेकुआ? जानिए पारंपरिक रेसिपी और महत्व
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget