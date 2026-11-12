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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: IAS सहित 13 PCS अधिकारियों के तबादले

पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: IAS सहित 13 PCS अधिकारियों के तबादले

पंजाब सरकार ने प्रदेश के एक आईएएस और 13 पीसीएस अधिकारियों के तबादले एवं तैनाती के निर्देश दिए हैं. फेरबदल के बाद इन्हें तुरंत पद का कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं जारी की सूची में....

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 12 Nov 2026 09:38 AM (IST)
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पंजाब सरकार ने हाल ही में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. सरकार ने प्रदेश के एक भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और 13 प्रांतीय सिविल सेवा (PCS)अधिकारियों के तबादले एवं तैनाती के निर्देश दिए हैं. फेरबदल की सूची में कई उपमंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) के साथ अतिरिक्त उपायुक्त और नगर निगम आयुक्त स्तर के अधिकारी शामिल हैं.

कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, इन अधिकारियों को जॉइनिंग टाइम दिए बिना ही तत्काल अपना कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं. तबादले और नई तैनाती की सूची में कई बड़े नाम शामिल हैं.

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किसकी नियुक्ति कहां हुई?

सरकार के आदेश के तहत 2024 बैच के IAS अधिकारी पीयूष बर्डक को अजनाला का उपमंडल मजिस्ट्रेट (SDM) के पद पर तैनात किया गया है. पहले वो शहरी विकास विभाग में ओएसडी के पद पर तैनात थे. 

  • PCS  ज्योति बाला मट्टू को होशियारपुर के आयुक्त पद से हटाकर उन्हें फाजिल्का में एडीसी (ग्रामीण विकास) के पद पर तैनात किया गया है. 
  • PCS मनजीत सिंह चीमा को मलेरकोटला के  अतिरिक्त उपायुक्त (ग्रामीण विकास) नियुक्त किया गया है. 
  • PCS मनकंवर सिंह चहल को RTO लुधियाना क साथ सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए), जालंधर का  अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. 
  • PCS दीपक भाटिया को आदमपुर के  एसडीएम के पद पर तैनात किया है.
  • PCS इनायत को पुडा में अतिरिक्त मुख्य प्रशासक (नीति) पद पर तैनात किया है. 
  • जसलीन कौर को धूरी के एसडीएम पद पर तैनात किया है. 
  • PCS अशोक कुमार को  पठानकोट के एसडीएम पद पर तैनात किया गया है, जबकि  प्रीतइंदर सिंह बैंस को नगर निगम होशियारपुर का आयुक्त नियुक्त किया गया है.

इसके अलावा सचिन पाठक को गुरदासपुर के SDM पद पर, सारंगप्रीत सिंह औजला को गुरदासपुर के सहायक कमिश्नर (जनरल) के पद के साथ गुरदासपुर आरटीओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.  वहीं,  ज्योत्स्ना सिंह को बटाला का एसडीएम, मनदीप सिंह मान को  मुकेरियां एसडीएम नियुक्त किया गया है.  परमिंदर कौर को शहीद भगत सिंह नगर की सहायक आयुक्त बनाता गया है. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 12 Nov 2026 09:38 AM (IST)
Tags :
Administrative Reshuffle PUNJAB NEWS
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