'अब दूसरे राज्य भी पंजाब मॉडल अपनाने की बात कर रहे', अरविंद केजरीवाल ने क्यों किया ये दावा?

AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा विधानसभा में पंजाब सरकार की नीतियों पर चर्चा को बड़ी उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि आज हरियाणा विधानसभा में भी पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के जनकल्याणकारी कामों पर बहस हो रही है.

हरियाणा विधानसभा में किसानों से जुड़ी ‘जिसका खेत, उसकी रेत’ नीति पर चर्चा पर केजरीवाल का यह बयान सामने आया है. उन्होंने इसे पंजाब मॉडल की स्वीकार्यता का संकेत बताया और कहा कि अच्छी योजनाएं सीमाओं तक सीमित नहीं रहतीं.

अरविंद केजरीवाल ने की पंजाब सरकार की तारीफ

अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार की ‘जिसका खेत, उसकी रेत’ योजना ने किसानों को उनके अधिकार दिलाए हैं और रेत माफिया पर प्रभावी लगाम लगाई है. उन्होंने कहा कि इस नीति से किसानों को सीधा लाभ मिला है और अवैध खनन पर नियंत्रण संभव हुआ है. केजरीवाल ने यह भी जोड़ा कि अब दूसरे राज्य भी पंजाब मॉडल को अपनाने की बात कर रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी की नीतियों की सफलता को दर्शाता है.

ये गर्व की बात है कि आज हरियाणा विधानसभा में भी पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के जनहितकारी कामों की चर्चा हो रही है। भगवंत मान जी की सरकार की ‘जिसका खेत, उसकी रेत’ नीति ने पंजाब के किसानों को हक़ दिया और माफ़िया पर लगाम लगाई।



अच्छी नीतियाँ सीमाएँ नहीं देखतीं … अब दूसरे राज्य… — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) December 18, 2025

अनुराग धांडा के पोस्ट का रिपोस्ट

केजरीवाल ने यह प्रतिक्रिया हरियाणा के नेता अनुराग धांडा के एक पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए दी. अनुराग धांडा ने अपने पोस्ट में लिखा कि हरियाणा विधानसभा में पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की शानदार नीतियों की गूंज सुनाई दी. उन्होंने कहा कि कई नेताओं ने विधानसभा में यह मांग उठाई कि भगवंत मान सरकार द्वारा पंजाब में लागू की गई ‘जिसका खेत, उसकी रेत’ नीति को हरियाणा में भी लागू किया जाना चाहिए. इस पोस्ट के जरिए पंजाब सरकार की नीतियों को अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बताया गया.