BJP में शामिल होंगे AAP के मंत्री संजीव अरोड़ा! बीते दिनों पड़ा था छापा, अब खुद साफ कर दी तस्वीर
ईडी की रेड को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि मैंने एक्स पोस्ट के माध्यम से अपनी बात रख दी है. इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी में शामिल होने के दावों पर भी बयान दिया.
- मंत्री संजीव अरोड़ा ने भाजपा में जाने की अटकलों को खारिज किया.
- उन्होंने आम आदमी पार्टी में बने रहने का दावा किया.
- बिजली कटौती पर उन्होंने गर्मी और मांग वृद्धि को कारण बताया.
- उन्होंने कहा कि बिजली की समस्या जल्द हल हो जाएगी.
पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा ने बीजेपी में जाने के कयास पर आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी. सोमवार को उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं. मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि बीजेपी में जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है. मैं बीजेपी में शामिल नहीं हो रहा हूं, मैं आम आदमी पार्टी में हूं और आगे भी रहूंगा. मैं पंजाब सरकार में मंत्री हूं और कल भी मंत्री के तौर पर आप सभी से मिलता रहूंगा.
मंत्री संजीव अरोड़ा का यह बयान उस वक्त आया है जब पंजाब कोटे से ही आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सदस्य बीजेपी में शामिल हो गए. राघव चड्ढा ने यहां तक कहा कि वे गलत पार्टी में थे. इसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि सांसदों के बाद पंजाब में आप के कई विधायक टूट सकते हैं.
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हालांकि, संजीव अरोड़ा ने फिलहाल बीजेपी में शामिल होने के सभी अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया है.
बिजली कटौती पर भी बोले संजीव अरोड़ा
दूसरी ओर पंजाब में बिजली कटौती को लेकर पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि पंजाब में ही नहीं, देश के विभिन्न राज्यों में बिजली की समस्या पैदा हुई है. नॉर्थ इंडिया में समस्या देखने को मिल रही है.
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उन्होंने कहा कि बिजली की समस्या ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से हुई. हालांकि बिजली विभाग और हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि इस समस्या का समाधान किया जाए. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में स्थिति सामान्य हो जाएगी.
ईडी की रेड को लेकर उन्होंने कहा कि मैंने एक्स पोस्ट के माध्यम से अपनी बात रख दी है. इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि 1 मई के बाद लोगों को बिजली से जुड़ी कोई समस्या नहीं होगी. अन्य राज्यों के साथ 'पावर बैंकिंग' समझौते के तहत जरूरी बिजली की व्यवस्था करने का काम जारी है. राज्य सरकार अलग से 1500 मेगावाट बिजली खरीदने जा रही है.
बिजली कटौती को लेकर बीजेपी लगातार भगवंत मान की सरकार पर हमलावर है.
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Source: IOCL