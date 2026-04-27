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AAP को लगे झटकों के बीच पार्टी में शामिल हुआ वर्ल्ड फेमस खिलाड़ी, CM मान ने किया स्वागत
आम आदमी पार्टी को लगे सियासी झटके के बीच एक फेमस खिलाड़ी ने पार्टी की सदस्यता ली है. इसकी जानकारी पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दी. उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि मशहूर कबड्डी खिलाड़ी और विश्व प्रसिद्ध 'क्लोज फाइटर' पाला जलालपुरिया ने पार्टी की सदस्यता ली है.
ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 'ਕਲੋਜ਼ ਫਾਈਟਰ' ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਲਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) April 27, 2026
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ… pic.twitter.com/1zNdvqGbNO
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Source: IOCL