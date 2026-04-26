Jalandhar News: जालंधर में AAP का विरोध प्रदर्शन, BJP में शामिल नेताओं पर फूटा गुस्सा, 'गद्दार' लिखकर जताया आक्रोश
Jalandhar News In Hindi: जालंधर में AAP कार्यकर्ताओं ने BJP में शामिल हुए नेताओं हरभजन सिंह और अशोक मित्तल के खिलाफ प्रदर्शन किया. साथ ही ‘गद्दार’ लिखकर विरोध जताया. इससे राजनीतिक तनाव बढ़ गया है.
पंजाब के जालंधर में आम आदमी पार्टी (AAP) के कार्यकर्ताओं ने शनिवार (25 अप्रैल) को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन उस समय हुआ जब एक दिन पहले पार्टी के कई राज्यसभा सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) का दामन थाम लिया था. इनमें क्रिकेटर से नेता बने हरभजन सिंह और शिक्षाविद अशोक मित्तल का नाम भी शामिल है. इन नेताओं के पार्टी छोड़ने से AAP कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा देखने को मिला.
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने जालंधर में हरभजन सिंह के घर के बाहर ‘गद्दार’ लिखकर विरोध जताया. वहीं फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) के मुख्य गेट पर भी आपत्तिजनक नारे लिखे गए, जो अशोक मित्तल से जुड़ी है.
ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ਼ ਵਿਕਣ ਵਾਲ਼ੇ ਗੱਦਾਰ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। pic.twitter.com/BkKojKmzXL— AAP Punjab (@AAPPunjab) April 25, 2026
हरभजन सिंह के घर के बाहर आप नेताओं ने किया प्रदर्शन
जानकारी के अनुसार, इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व स्थानीय AAP नेताओं ने किया. करतारपुर के विधायक बलकार सिंह और पूर्व विधायक पवन कुमार टीनू ने LPU के बाहर प्रदर्शन किया, जबकि जालंधर के मेयर विनीत धीर और पार्टी नेता नितिन कोहली ने हरभजन सिंह के घर के बाहर विरोध जताया. गौरतलब है कि शुक्रवार (24 अप्रैल) को कुल सात राज्यसभा सांसदों ने AAP से दूरी बना ली थी. इनमें राघव चड्ढा और संदीप पाठक जैसे नाम भी शामिल हैं. इससे राज्यसभा में पार्टी की ताकत पर बड़ा असर पड़ा है.
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April 25, 2026
पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को सीएम ने बताया गद्दार
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इन नेताओं को 'गद्दार' बताते हुए कहा कि उन्होंने जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात किया है. स्थानीय नेताओं का भी कहना है कि इन लोगों ने निजी राजनीतिक फायदे के लिए पार्टी को छोड़ा है. हालांकि पुलिस ने कहा है कि उन्हें प्रदर्शन की जानकारी थी, लेकिन दीवारों पर लिखे गए नारों के बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है. इस पूरे मामले के बाद पंजाब की राजनीति में तनाव बढ़ गया है और आप ने इसे साजिश करार दिया है.
जालंधर की पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर रंधावा ने बताया कि उन्हें इन विरोध प्रदर्शनों की जानकारी है, लेकिन दीवारों पर लिखे गए नारों (ग्राफिटी) के बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है. हरभजन सिंह से इस मामले पर टिप्पणी के लिए संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई. वहीं, अशोक मित्तल ने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया. लुधियाना में भी, AAP कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा सांसद राजिंदर गुप्ता के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया.
जनता इस विश्वासघात को कभी नहीं करेगी माफ- परमिंदर गोल्डी
AAP की पंजाब यूथ विंग के कार्यवाहक अध्यक्ष परमिंदर गोल्डी ने कहा कि पंजाब की जनता इस विश्वासघात को कभी माफ नहीं करेगी. अरविंद केजरीवाल की विकास-उन्मुखी राजनीति से BJP बुरी तरह घबराई हुई है और वह साजिशों के जरिए AAP को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है.
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Source: IOCL