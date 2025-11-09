ऑस्ट्रेलिया भाग गया रेप का आरोपी विधायक पठानमाजरा, ढूंढती रह गई पंजाब पुलिस, जानें मामला

रेप के आरोप में फरार आम आदमी पार्टी (AAP) के पटियाला के सनौर से विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा अब ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं. पंजाब पुलिस की गिरफ्त से बचते हुए फरार पठानमाजरा ने ऑस्ट्रेलिया के एक पंजाबी वेब चैनल को दिए इंटरव्यू में स्वीकार किया कि वह वहीं पर है और तब तक भारत नहीं लौटेंगे जब तक अदालत से उसे राहत नहीं मिलती. यह मामला पंजाब की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर रहा है, क्योंकि पठानमाजरा पर बलात्कार, धोखाधड़ी और धमकी जैसे गंभीर आरोप हैं.

पठानमाजरा के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद जब पंजाब पुलिस की टीम उसे गिरफ्तार करने हरियाणा के करनाल पहुंची, तो पठानमाजरा ने फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की और पुलिस के हाथ से भाग निकले. तब से वह लगातार फरार थे. पुलिस की कई छापेमारियों के बावजूद विधायक का कोई सुराग नहीं मिला. इसी बीच, जांच एजेंसियों ने इस महीने उसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया. लेकिन LOC लागू होने से पहले ही पठानमाजरा देश छोड़कर ऑस्ट्रेलिया भाग गए.

अदालत की कार्रवाई और भगौड़ा घोषित करने की तैयारी

पटियाला अदालत में हरमीत सिंह पठानमाजरा को भगौड़ा घोषित करने की कार्रवाई जारी है. अदालत ने उसके घर के बाहर नोटिस चिपकाए हैं, जिनमें साफ लिखा है कि उसे 12 नवंबर को अदालत में पेश होना होगा. अदालत ने यह चेतावनी दी है कि अगर वह तय तारीख पर पेश नहीं होते हैं, तो उन्हें कानूनी रूप से भगौड़ा घोषित किया जाएगा.

क्या है मामला और क्या हैं आरोप?

सिविल लाइंस थाने में दर्ज FIR के अनुसार, जीरकपुर की एक महिला ने पठानमाजरा पर बलात्कार, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी के आरोप लगाए हैं. महिला ने शिकायत में कहा कि विधायक ने खुद को तलाकशुदा बताकर उससे संबंध बनाए और 2021 में शादी भी की, जबकि वह पहले से विवाहित था. आरोप है कि विधायक ने उसका यौन शोषण किया, उसे धमकियां दीं और ‘अश्लील’ सामग्री भेजी. शिकायत के बाद से ही पठानमाजरा फरार है और अब ऑस्ट्रेलिया से वीडियो इंटरव्यू में खुद अपनी लोकेशन स्वीकार कर विवाद को और गहरा दिया है.