हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब: तरनतारन की SSP सस्पेंड, चुनाव आयोग ने इस वजह से की कार्रवाई

पंजाब: तरनतारन की SSP सस्पेंड, चुनाव आयोग ने इस वजह से की कार्रवाई

Tarn Taran News: तरनतारन की एसएसपी डॉ. रवजोत कौर ग्रेवाल को चुनाव आयोग ने निलंबित कर दिया है. अमृतसर के पुलिस कमिश्नर को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 08 Nov 2025 05:48 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाब के तरनतारन की एसएसपी डॉ. रवजोत कौर ग्रेवाल को निलंबित कर दिया गया है. उपचुनावों में दखलंदाजी के लिए ये कार्रवाई की गई है. अमृतसर के पुलिस कमिश्नर को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से कहा गया है कि पंजाब सरकार तीन अधिकारियों का एक पैनल उपलब्ध कराएगी. 

तरनतारन उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी. वहीं इस उपचुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. आम आदमी पार्टी के विधायक कश्मीर सिंह सोहल के जून में निधन के बाद ये विधानसभा सीट खाली हुई थी. इस उपचुनाव को लेकर एसएसपी पर दखलदांजी के आरोप लगे हैं जिसके बाद चुनाव आयोग की ओर से एक्शन लिया गया.

SAD प्रमुख ने भी की थी SSP की शिकायत

जानकारी के मुताबिक पिछले महीने शिरोमणि अकाली दल (SAD) के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास एसएसपी रवजोत कौर ग्रेवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी. इसमें SSP ग्रेवाल के ऊपर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने तरनतारन उपचुनाव के लिए प्रचार करने से रोकने के लिए उनकी पार्टी के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के खिलाफ ‘झूठी’ FIR दर्ज करने के लिए पुलिस का गलत इस्तेमाल किया.

Published at : 08 Nov 2025 05:40 PM (IST)
Tags :
Tarn Taran PUNJAB NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस...,' राहुल गांधी के तालाब में छलांग लगाने पर PM मोदी का तंज; RJD पर बोले- नहीं चाहिए 'कट्टा सरकार'
'चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस,' राहुल गांधी के तालाब में छलांग लगाने पर PM मोदी ने कसा तंज
पंजाब
पंजाब: तरनतारन की SSP सस्पेंड, चुनाव आयोग ने इस वजह से की कार्रवाई
पंजाब: तरनतारन की SSP सस्पेंड, चुनाव आयोग ने इस वजह से की कार्रवाई
बॉलीवुड
शिखर पहाड़िया ने अनन्या पांडे संग किया ऐसा काम, देखकर गर्लफ्रेंड जाह्ववी कपूर को हुई जलन! दिया ऐसा रिएक्शन
शिखर पहाड़िया ने अनन्या पांडे संग किया ऐसा काम, देख गर्लफ्रेंड जाह्ववी कपूर को हुई जलन!
क्रिकेट
क्या संजू सैमसन होंगे टीम इंडिया से बाहर? भारतीय बैटिंग पर सूर्यकुमार यादव कह गए बड़ी बात; जानें क्या कहा
क्या संजू सैमसन होंगे टीम इंडिया से बाहर? भारतीय बैटिंग पर सूर्यकुमार यादव कह गए बड़ी बात; जानें क्या कहा
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: Honey-Malaika के नए गाने को सुनकर फैंस ने किया ट्रोल | KFH
Huma Qureshi EXCLUSIVE: महारानी वेब सीरीज को लेकर कितनी एक्साइटेड है Huma Qureshi ?
Bihar Election 2025: 'अगर वो आए तो बिहार में कट्टा चलेगा',RJD-कांग्रेस पर PM मोदी ने कसा तंज
Bihar Election 2025: नतीजे आने से पहले बिहार में JDU ने जंगलराज को लेकर RJD को किया टारगेट
Owaisi Exclusive Interview: सीमांचल के मुसलमान इस बार किसके साथ? | Bihar Election 2025 | AIMIM
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस...,' राहुल गांधी के तालाब में छलांग लगाने पर PM मोदी का तंज; RJD पर बोले- नहीं चाहिए 'कट्टा सरकार'
'चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस,' राहुल गांधी के तालाब में छलांग लगाने पर PM मोदी ने कसा तंज
पंजाब
पंजाब: तरनतारन की SSP सस्पेंड, चुनाव आयोग ने इस वजह से की कार्रवाई
पंजाब: तरनतारन की SSP सस्पेंड, चुनाव आयोग ने इस वजह से की कार्रवाई
बॉलीवुड
शिखर पहाड़िया ने अनन्या पांडे संग किया ऐसा काम, देखकर गर्लफ्रेंड जाह्ववी कपूर को हुई जलन! दिया ऐसा रिएक्शन
शिखर पहाड़िया ने अनन्या पांडे संग किया ऐसा काम, देख गर्लफ्रेंड जाह्ववी कपूर को हुई जलन!
क्रिकेट
क्या संजू सैमसन होंगे टीम इंडिया से बाहर? भारतीय बैटिंग पर सूर्यकुमार यादव कह गए बड़ी बात; जानें क्या कहा
क्या संजू सैमसन होंगे टीम इंडिया से बाहर? भारतीय बैटिंग पर सूर्यकुमार यादव कह गए बड़ी बात; जानें क्या कहा
विश्व
कौन हैं गजाला हाशमी, जिन्होंने कर दिखाया जोहरान से भी बड़ा कमाल? भारत से है सीधा कनेक्शन
कौन हैं गजाला हाशमी, जिन्होंने कर दिखाया जोहरान से भी बड़ा कमाल? भारत से है सीधा कनेक्शन
यूटिलिटी
पीएम कौशल योजना में घपला करने वालों को कितनी मिलेगी सजा, कैसे पैसा वसूलेगी सरकार?
पीएम कौशल योजना में घपला करने वालों को कितनी मिलेगी सजा, कैसे पैसा वसूलेगी सरकार?
नौकरी
न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में 122 पदों पर निकली वैकेंसी, जानें योग्यता और सैलरी
न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में 122 पदों पर निकली वैकेंसी, जानें योग्यता और सैलरी
ट्रेंडिंग
ये तो हद हो गई, देव दिवाली पर नमो घाट को लोगों ने बनाया शौचालय? वीडियो देख खौल उठेगा खून
ये तो हद हो गई, देव दिवाली पर नमो घाट को लोगों ने बनाया शौचालय? वीडियो देख खौल उठेगा खून
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget