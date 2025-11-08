पंजाब: तरनतारन की SSP सस्पेंड, चुनाव आयोग ने इस वजह से की कार्रवाई

पंजाब के तरनतारन की एसएसपी डॉ. रवजोत कौर ग्रेवाल को निलंबित कर दिया गया है. उपचुनावों में दखलंदाजी के लिए ये कार्रवाई की गई है. अमृतसर के पुलिस कमिश्नर को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से कहा गया है कि पंजाब सरकार तीन अधिकारियों का एक पैनल उपलब्ध कराएगी.

तरनतारन उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी. वहीं इस उपचुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. आम आदमी पार्टी के विधायक कश्मीर सिंह सोहल के जून में निधन के बाद ये विधानसभा सीट खाली हुई थी. इस उपचुनाव को लेकर एसएसपी पर दखलदांजी के आरोप लगे हैं जिसके बाद चुनाव आयोग की ओर से एक्शन लिया गया.

SSP Tarn Taran, Punjab, has been suspended for interfering in the bye-elections. The CP of Amritsar has been given additional charge. Government of Punjab to provide a panel of three officers: CEC pic.twitter.com/DvIORJH3py — IANS (@ians_india) November 8, 2025

SAD प्रमुख ने भी की थी SSP की शिकायत

जानकारी के मुताबिक पिछले महीने शिरोमणि अकाली दल (SAD) के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास एसएसपी रवजोत कौर ग्रेवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी. इसमें SSP ग्रेवाल के ऊपर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने तरनतारन उपचुनाव के लिए प्रचार करने से रोकने के लिए उनकी पार्टी के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के खिलाफ ‘झूठी’ FIR दर्ज करने के लिए पुलिस का गलत इस्तेमाल किया.