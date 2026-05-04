पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी जबरदस्त जीत की ओर बढ़ रही है. इस बीच शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत हुई है. दिया बुझने से पहले तेज़ जलता है. अब उनका (बीजेपी) कार्यकाल समाप्त होने की ओर है. उन्होंने आरोप लगाया कि 30 से 35 मतदान केंद्रों पर मतगणना रोकी गई है. कई मतदान केंद्रों पर भाजपा के कार्यकर्ता लूटपाट कर रहे हैं.

शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद ने ये भी आरोप लगाया कि सीआरएफ की मदद बीजेपी कार्यकर्ताओं को मिल रही है. भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल करती दिखाई दे रही है. पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह का सपना आखिरकार पूरा हुआ है. इसलिए ऐसा लगता है कि मोदी-शाह का राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीतिक दौर समाप्ति की ओर है. हम फिर से लड़ने के लिए खड़े होंगे.

पश्चिम बंगाल रिजल्ट: अभी तक के आंकड़े

चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 4 बजकर 50 मिनट तक के आंकड़ों के मुताबिक, बंगाल में बीजेपी 9 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है और 189 सीटों पर आगे चल रही है. ममता बनर्जी की टीएमसी 1 सीट पर जीत दर्ज की है और 88 सीटों पर आगे चल रही है. कांग्रेस और हुमायूं कबीर की पार्टी दो-दो सीटों पर आगे चल रही है.

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ममता बनर्जी की सीट का हाल (Mamata Banerjee Seat Result)

सीएम ममता बनर्जी को भवानीपुर सीट पर 13 राउंड की काउंटिग के बाद 46726 वोट मिले हैं. वो बीजेपी के उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी से 5349 वोटों से आगे हैं. सुवेंदु 41377 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं. इस सीट पर कुल 20 राउंड की काउंटिंग होनी है.

सुवेंदु अधिकारी की सीट का हाल (Suvendu Adhikari Election Result)

सुवेंदु अधिकारी दो सीटों से लड़ रहे हैं. नंदीग्राम सीट पर 15 राउंड की काउंटिंग के बाद सुवेंदु अधिकारी को 102106 वोट मिले हैं. वो टीएमसी के उम्मीदवार पबीत्र कर से 1538 वोटों से आगे चल रहे हैं. पबीत्र कर को 100568 वोट मिले हैं. इस सीट पर कुल 18 राउंट की काउंटिंग होनी है.