हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'कांग्रेस की जीत के साथ...' 5 राज्यों के चुनाव परिणाम पर प्रियंका चतुर्वेदी की पहली प्रतिक्रिया

'कांग्रेस की जीत के साथ...' 5 राज्यों के चुनाव परिणाम पर प्रियंका चतुर्वेदी की पहली प्रतिक्रिया

West Bengal Results 2026: शिवसेना यूबीटी की नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पांच राज्यों असम, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और पुद्दुचेरी के चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया दी है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 04 May 2026 02:05 PM (IST)
Preferred Sources

राज्यसभा की पूर्व सांसद और शिवसेना (उद्धव बाला साहेब ठाकरे) की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने पश्चिम बंगाल, केरल, तमिनलाडु, असम और पुद्दुचेरी के परिणामों पर प्रतिक्रिया दी है. 

चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा न्यूज़ चैनलों पर आए चुनावी नतीजों के मुताबिक: न सिर्फ़ वामपंथी उग्रवाद, बल्कि एक राज्य यानी केरल पर वामपंथी पार्टी की पकड़ भी कांग्रेस की बड़ी जीत के साथ खत्म हो गई है.

West Bengal Result: 'होटल में रूम नहीं...', बंगाल BJP के प्रदर्शन पर मंत्री मेघा बोर्डिंकर का ममता बनर्जी पर निशाना

तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल पर क्या बोलीं प्रियंका?

उन्होंने लिखा कि तमिलनाडु में एक नई पार्टी-TVK-के साथ एक नया अध्याय शुरू हुआ है, जो विजेता बनकर उभरी है. विजय के लिए यह कितनी शानदार जीत है!

शिवसेना यूबीटी की नेता ने लिखा कि पश्चिम बंगाल में BJP को एक बिल्कुल नई सरकार मिली है. यह राज्य की राजनीति में एक ज़बरदस्त बदलाव है. BJP ने असम और पुडुचेरी (अपने सहयोगियों के साथ) पर अपनी पकड़ बनाए रखी है, और सत्ता-विरोधी लहर को मात दी है.

रुझानों में क्या है बंगाल, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी, केरल और असम की स्थिति?

बता दें समाचार लिखे जाने तक उपलब्ध रुझानों के अनुसार बंगाल में बीजेपी 193, टीएमसी 94 सीटों पर आगे थी. वहीं असम में बीजेपी गठबंधन 97, कांग्रेस अलायंस 25 सीटों पर आगे है. दूसरी ओर केरल में लेफ्ट अलायंस 38, कांग्रेस गठबंधन 100 पर आगे चल रही है. इसके साथ ही तमिलनाडु में डीएमके 52,एआईएडीएमके 62 और टीवीके 110 सीटों पर आगे है. पुद्दुचेरी में बीजेपी अलायंस 22, कांग्रेस 6 और अन्य पर 1 आगे है.

Published at : 04 May 2026 01:54 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
'कांग्रेस की जीत के साथ...' 5 राज्यों के चुनाव परिणाम पर प्रियंका चतुर्वेदी की पहली प्रतिक्रिया
'कांग्रेस की जीत के साथ...' 5 राज्यों के चुनाव परिणाम पर प्रियंका चतुर्वेदी की पहली प्रतिक्रिया
महाराष्ट्र
West Bengal Result: 'होटल में रूम नहीं...', बंगाल BJP के प्रदर्शन पर मंत्री मेघा बोर्डिंकर का ममता बनर्जी पर निशाना
'होटल में रूम नहीं...', बंगाल BJP के प्रदर्शन पर मंत्री मेघा बोर्डिंकर का ममता बनर्जी पर निशाना
महाराष्ट्र
बारामती उपचुनाव नतीजों में भारी बढ़त के बीच सुनेत्रा पवार की प्रतिक्रिया, जनता से कर दी यह बड़ी अपील
बारामती उपचुनाव नतीजों में भारी बढ़त के बीच सुनेत्रा पवार की प्रतिक्रिया, जनता से कर दी यह बड़ी अपील
महाराष्ट्र
Baramati Rahuri Bypoll Results Live: बारामती में जीत की ओर आगे बढ़ीं सुनेत्रा पवार ने दिया ममता बनर्जी के आरोपों का जवाब, बीजेपी को दी बधाई
Live: बारामती में जीत की ओर आगे बढ़ीं सुनेत्रा पवार ने दिया ममता बनर्जी के आरोपों का जवाब, बीजेपी को दी बधाई
Advertisement

वीडियोज

West Bengal Result: बंगाल में पहली बार भगवा राज? | Mamata | Vote Counting | BJP Vs TMC
West Bengal Result: रुझानों में BJP की बमबम! | Mamata | Vote Counting
West Bengal Election Result Vote Counting: बंगाल में बीजेपी की सरकार पक्की? | TMC Vs BJP | Mamata
West Bengal Result: ममता को बड़ा झटका, सत्ता से दूर होती TMC? | Mamata | Vote Counting
West Bengal Election Results 2026 Updates: बंगाल में भगवा लहर, BJP मजबूत | Mamata Banerjee | TMC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Tamil Nadu Election Result: तमिलनाडु में DMK का टूटा ख्वाब, चेन्नई हेडक्वार्टर में उखाड़े तूंब, कुर्सियां समेटीं, 'विजय' की लहर में पसरा सन्नाटा
तमिलनाडु में DMK का टूटा ख्वाब, चेन्नई हेडक्वार्टर में उखाड़े तूंब, कुर्सियां समेटीं, 'विजय' की लहर में पसरा सन्नाटा
पंजाब
पश्चिम बंगाल में जीत की ओर बढ़ रही BJP ने बढ़ाई भगवंत मान की मुश्किल! पंजाब पर किया बड़ा दावा
पश्चिम बंगाल में जीत की ओर बढ़ रही BJP ने बढ़ाई भगवंत मान की मुश्किल! पंजाब पर किया बड़ा दावा
चुनाव 2026
थलापति विजय की रुझानों में प्रचंड जीत के पीछे तृषा कृष्णन? यूजर्स अब क्यों जोड़ने लगे सीधा कनेक्शन
थलापति विजय की रुझानों में प्रचंड जीत के पीछे तृषा कृष्णन? यूजर्स अब क्यों जोड़ने लगे सीधा कनेक्शन
बिहार
Election Results 2026: रुझानों के बीच CM सम्राट चौधरी की पहली प्रतिक्रिया, '…वो बंगाल हमारा है'
Election Results 2026: रुझानों के बीच CM सम्राट चौधरी की पहली प्रतिक्रिया, '…वो बंगाल हमारा है'
बॉलीवुड
'इसमें गलत क्या है?' जावेद अख्तर ने 'प्रोपेगेंडा फिल्मों' को किया डिफेंड, बोले- मुझे 'धुरंधर' पसंद आई
'इसमें गलत क्या है?' जावेद अख्तर ने 'प्रोपेगेंडा फिल्मों' को किया डिफेंड, बोले- मुझे 'धुरंधर' पसंद आई
ऐस्ट्रो
Election Result 2026: 4 मई को 5 राज्यों का चुनाव परिणाम, पश्चिम बंगाल में TMC या BJP किसे मिलेगा जनादेश का साथ
Election Result 2026: 4 मई को 5 राज्यों का चुनाव परिणाम, पश्चिम बंगाल में TMC या BJP किसे मिलेगा जनादेश का साथ
इंडिया
Assembly Elections Result 2026: असम और बंगाल में बीजेपी का जलवा, लेकिन इन राज्यों में 5-10 सीटें जीतने में निकल गया दम
असम और बंगाल में बीजेपी का जलवा, लेकिन इन राज्यों में 5-10 सीटें जीतने में निकल गया दम
एग्रीकल्चर
PM Kisan 23rd installment: किसान निधि योजना की 23वीं किस्त से पहले ये काम जरूर कर लें किसान, नहीं तो खाते में नहीं आएंगे पैसे
किसान निधि योजना की 23वीं किस्त से पहले ये काम जरूर कर लें किसान, नहीं तो खाते में नहीं आएंगे पैसे
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget