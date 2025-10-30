महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पवई स्थित आरए स्टूडियो में 17 बच्चों को बंधक बनाने वाले आरोप रोहित आर्या का एक वीडियो सामने आया है. इसमें वह बच्चों को बंधक बनाने का आरोप कुबूल करता दिख रहा है.

वीडियो में आरोपी ने कहा- मैं रोहित आर्या सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनयाा और कुछ बच्चों को हॉस्टेज रखा. मेरी कुछ ज्यादा डिमांड नहीं है. बहुत सिंपल डिमांड्स हैं. मेरी मांग एथिकल और मॉरल हैं. मुझे कुछ सवाल पूछने हैं. अगर मेरे सवाल पर कोई काउंटर क्वेश्चन हैं तो मुझे पूछना है. मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए. मैं आतंकी नहीं हूं. मुझे सामान्य बातचीत करनी है जिसके लिए मैंने बच्चों को बंधक बनाया.

'मैंने एक प्लान के तहत बच्चों को बंधक बनाया...'

आर्या ने कहा कि मैंने एक प्लान के तहत बच्चों को बंधक बनाया. अगर जिंदा रहा तो मैं करूंगा नहीं तो कोई और करेगा. इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको कोई नुकसान नहीं होगा तो. तुम्हारी ओर से छोटी सी गलती मुझे ट्रिगर कर सकती है. मैं अकेला नहीं हूं. मेरा साथ और भी लोग हैं. मैं सल्यूशन देने वाला हूं बातें कर के. मुझे ट्रिगर मत करना.

रोहित ने वीडियो में यह भी कहा है कि उसकी पैसों की कोई डिमांड नहीं है. उसने कहा- मेरी बातें खत्म होने के बाद मैं खुद बाहर आऊंगा.

बता दें पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और क्राइम सीन की जांच जारी है. बच्चों को बंधक बनाने के पीछे आरोपी का क्या मकसद था, अभी तक इसकी जानकारी सामने नहीं आई है. जानकारी के अनुसार सूचना मिलते ही बच्चों के परिजन स्टूडियो के बाहर पहुंच गए थे.