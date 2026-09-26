गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'ज्ञानेश कुमार संवाद करें या फिर...' CEC विवाद पर बोले वारिस पठान

'ज्ञानेश कुमार संवाद करें या फिर...' CEC विवाद पर बोले वारिस पठान

AIMIM नेता वारिस पठान ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विवाद को लेकर कहा कि अगर सिर्फ एक व्यक्ति आदेश देता है तो यह तानाशाही हो गई. उन्होंने पूछा कि 13 करोड़ लोगों के नाम आपने क्यों गायब कर दिए?

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 26 Sep 2026 11:26 PM (IST)
Preferred Sources

AIMIM नेता वारिस पठान ने ECI ज्ञानेश कुमार विवाद को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि ये किसी एक राजनीतिक पार्टी का मुद्दा नहीं है. ये विपक्ष या सत्ताधारी दल का मुद्दा भी नहीं है. ये तमाम देशवासियों का मुद्दा है क्योंकि यहां सीधे लोकतंत्र के ऊपर हमला हुआ है. मतदान का अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है जो संविधान ने हमें दिया है. उसे छीनने का पूरा प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने ज्ञानेश कुमार से इस्तीफे की भी मांग की.

उन्होंने सवाल उठाया कि 13 करोड़ लोगों के नाम आप गायब कर देते हैं, क्यों? अगर केवल एक व्यक्ति आदेश देता है तो यह तानाशाही हो गई. दिसंबर 2023 में जब सदन में ये बिल आया था, जब बिल पर चर्चा करनी थी तो उस समय पूरा विपक्ष तो बाहर चला गया था. अगर पूरा विपक्ष वहां मौजूद होता और इस बिल का विरोध करता तो शायद ये नौबत नहीं आती. 

रिलेटेड स्टोरी >>

महाराष्ट्र
'ज्ञानेश कुमार को तुरंत अरेस्ट करो और...', सपा नेता अबू आजमी की मांग
'ज्ञानेश कुमार को तुरंत अरेस्ट करो और...', सपा नेता अबू आजमी की मांग
महाराष्ट्र
मुंबई में गणपति विसर्जन के दौरान बढ़ा ध्वनि प्रदूषण, रिपोर्ट में खुलासा
मुंबई में गणपति विसर्जन के दौरान बढ़ा ध्वनि प्रदूषण, रिपोर्ट में खुलासा
महाराष्ट्र
'इस्तीफा मांगा जाना चाहिए और...', CEC ज्ञानेश कुमार पर उद्धव गुट का हमला
'इस्तीफा मांगा जाना चाहिए और...', CEC ज्ञानेश कुमार पर उद्धव गुट का हमला
महाराष्ट्र
बारिश की कमी से बेहाल महाराष्ट्र, 74 फीसदी क्षेत्र सूखाग्रस्त घोषित
बारिश की कमी से बेहाल महाराष्ट्र, 74 फीसदी क्षेत्र सूखाग्रस्त घोषित

आप किसी के वोट के अधिकार को नहीं छीन सकते- वारिस पठान

वारिस पठान ने आगे कहा, ''आप किसी का भी मताधिकार नहीं छीन सकते हैं. अगर मुख्य चुनाव आयुक्त ने इतनी बड़ी गड़बड़ी की है तो उसे निकाल दिया जाना चाहिए लेकिन भाजपा के प्रवक्ता उनके बचाव में बयान दे रहे हैं. वह तो अलग संस्थान है न?. सीईसी को संवाद करना चाहिए या तो पद को छोड़कर चले जाना चाहिए."

क्या इसी तरह से धांधली चलते रहेगी- वारिस पठान

उन्होंने अखबार की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव आयोग में दो अन्य इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि 10 महीने में 14 मर्तबा हमने ऑब्जेक्शन उठाए थे मगर हमारी बात का किसी ने संज्ञान ही नहीं लिया. ये तो डिक्टेटरशिप है. उन्होंने सवाल उठाया कि किसके बोलने से किसके इशारे पर किसके आदेश अनुसार सीईसी ऐसा कर रहे थे. क्या जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए, क्या इसी तरह से धांधली चलते रहेगी?

इस संस्था को भी आपने जेब में रख लिया- वारिस पठान

वारिस पठान ने कहा कि हमने आपने देखा कि वोट चोरी की वजह से कितनी जगह पर नुकसान उठाना पड़ा. उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस संस्था को भी आपने जेब में रख लिया. अब आप उनके बचाव में आ रहे हो. ये तो देश के सामने आ गया है कि किसके बोलने पर और किसके इशारे पर किसको फायदा पहुंचाने के लिए ये सब किया गया था.

'ज्ञानेश कुमार को तुरंत अरेस्ट करो और...', सपा नेता अबू आजमी की मांग

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
Read More
Published at : 26 Sep 2026 11:26 PM (IST)
Tags :
Waris Pathan MAHARASHTRA NEWS Gyanesh Kumar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
'ज्ञानेश कुमार को तुरंत अरेस्ट करो और...', सपा नेता अबू आजमी की मांग
'ज्ञानेश कुमार को तुरंत अरेस्ट करो और...', सपा नेता अबू आजमी की मांग
महाराष्ट्र
मुंबई में गणपति विसर्जन के दौरान बढ़ा ध्वनि प्रदूषण, रिपोर्ट में खुलासा
मुंबई में गणपति विसर्जन के दौरान बढ़ा ध्वनि प्रदूषण, रिपोर्ट में खुलासा
महाराष्ट्र
'इस्तीफा मांगा जाना चाहिए और...', CEC ज्ञानेश कुमार पर उद्धव गुट का हमला
'इस्तीफा मांगा जाना चाहिए और...', CEC ज्ञानेश कुमार पर उद्धव गुट का हमला
महाराष्ट्र
बारिश की कमी से बेहाल महाराष्ट्र, 74 फीसदी क्षेत्र सूखाग्रस्त घोषित
बारिश की कमी से बेहाल महाराष्ट्र, 74 फीसदी क्षेत्र सूखाग्रस्त घोषित
Advertisement

वीडियोज

SIR Controversy: 'लोकतंत्र में चुनाव आयोग की अहम भूमिका'- Chirag Paswan | Gyanesh Kumar | EC
Chitra Tripathi | SIR Controversy: बैठक तो कर ली Gyanesh Kumar ने... सवालों का जवाब कब?| Voter List
PM Modi joins 'Bhajan clubbing' : भजन से 'वोट वंदन'? | ABP News
Punjab University: पंजाब की यूनिवर्सिटी में 'भूत' पर क्लेश! | ABP News
SIR Controversy | Gyanesh Kumar | Election Commission: कठघरे में ज्ञानेश NDA में कैसे 'मतभेद'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
एक हफ्ते के अंदर खोलें होर्मुज..., वॉर खत्म करने के लिए US को ईरान ने भेजे ये नए प्रस्ताव
एक हफ्ते के अंदर खोलें होर्मुज..., वॉर खत्म करने के लिए US को ईरान ने भेजे ये नए प्रस्ताव
मध्य प्रदेश
'बहुत बुरी बात है... राहुल गांधी माफी मांगें', नेता प्रतिपक्ष पर क्यों बरसे CM मोहन यादव?
'बहुत बुरी बात है... राहुल गांधी माफी मांगें', नेता प्रतिपक्ष पर क्यों बरसे CM मोहन यादव?
क्रिकेट
BCCI ने किया एलान, मुथूट फिनकॉर्प बना टीम इंडिया का नया टाइटल स्पॉन्सर
BCCI ने किया एलान, मुथूट फिनकॉर्प बना टीम इंडिया का नया टाइटल स्पॉन्सर
बॉलीवुड
The Vvaan vs The Paradise BO Saturday: 'द पैराडाइज' 76 करोड़ के पार, जानें- 'द वन' का संडे कलेक्शन
'द पैराडाइज' 76 करोड़ के पार, जानें- 'द वन' का संडे कलेक्शन
इंडिया
SIR विवाद: 'जनादेश को स्वीकार करना सीखें', EC के समर्थन में उतरे चंद्रबाबू नायडू
SIR विवाद: 'जनादेश को स्वीकार करना सीखें', EC के समर्थन में उतरे चंद्रबाबू नायडू
इंडिया
Video: कुणाल घोष की गाड़ी पर हमला, फेंके गए अंडे, TMC विधायक बोले- यह जंगलराज
Video: कुणाल घोष की गाड़ी पर हमला, फेंके गए अंडे, TMC विधायक बोले- यह जंगलराज
एग्रीकल्चर
मौसंबी की खेती में कितनी कमाई? जान लें लागत से मुनाफे तक का हिसाब
मौसंबी की खेती में कितनी कमाई? जान लें लागत से मुनाफे तक का हिसाब
इंडिया
चुनाव आयोग और अन्य मुद्दों पर इंडिया गठबंधन की घेराबंदी, 30 सितंबर को बड़ी बैठक
चुनाव आयोग और अन्य मुद्दों पर इंडिया गठबंधन की घेराबंदी, 30 सितंबर को बड़ी बैठक
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget