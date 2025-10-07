विरार से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां दो युवकों ने एक निर्माणाधीन इमारत की 18वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी. यह घटना विरार (पश्चिम) के बोलिंज इलाके में स्थित सुपर होम बिल्डिंग की है, जहां सोमवार (6 अक्टूबर) रात करीब 8:30 बजे यह हादसा हुआ. दोनों ही युवक छात्र बताए जा रहे हैं, जिनकी पहचान श्याम सनद घोराई (20 वर्ष) और आदित्य रामसिंह (21 वर्ष) के रूप में हुई है.

कॉलेज के दोस्त थे दोनों

पुलिस के मुताबिक, श्याम और आदित्य नालासोपारा में किराये के कमरे में रहते थे और एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे. दोनों अच्छे दोस्त थे और अक्सर साथ में समय बिताते थे.

सोमवार (6 अक्टूबर) की रात दोनों किसी काम से विरार के बोलिंज इलाके में पहुंचे थे. वहां पास ही बनी सुपर होम नाम की निर्माणाधीन इमारत की 18वीं मंज़िल से उन्होंने अचानक छलांग लगा दी.

पुलिस जांच में जुटी

घटना की जानकारी मिलते ही अर्नाला पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आकस्मिक मृत्यु (ADR) का मामला दर्ज किया है. हालांकि पुलिस का कहना है कि वे हर एंगल से जांच कर रहे हैं.

अर्नाला पुलिस ने बताया कि इमारत के अंदर से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. जांच अधिकारी युवकों के मोबाइल फोन और सोशल मीडिया अकाउंट भी खंगाल रहे हैं ताकि यह पता चल सके कि उनके इस कदम के पीछे क्या कारण था.

दोनों छात्रों के परिवारों को घटना की जानकारी दी जाएगी. पुलिस ने कॉलेज प्रशासन और दोस्तों से भी पूछताछ कर सकती है. ताकि यह समझा जा सके कि क्या दोनों हाल में किसी मानसिक तनाव, आर्थिक परेशानी या व्यक्तिगत विवाद से गुजर रहे थे. फिलहाल पुलिस पोस्टमॉर्टम रपोर्ट का इंतजार कर रही है और दोनों युवकों की मौत की असली वजह का पता लगाने में जुटी है.