हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रउद्धव ठाकरे की सरकार से बड़ी मांग, 'किसानों का कर्ज माफ हो, प्रति हेक्टेयर....'

उद्धव ठाकरे की सरकार से बड़ी मांग, 'किसानों का कर्ज माफ हो, प्रति हेक्टेयर....'

Uddhav Thackeray News: शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि14 करोड़ रुपये की घोषित मदद अब तक किसानों के बीच नहीं पहुंची है. जब किसानों ने सवाल किए तो उनके पीछे पुलिस लगा दी गई.

By : सूरज ओझा | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 27 Sep 2025 03:26 PM (IST)
Preferred Sources

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मराठवाड़ा की आपदा और किसानों की हालत पर राज्य और केंद्र सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा कि इस बार की आपदा बेहद भयावह है, आसमान फट गया हो, ऐसी स्थिति है और आज भी मराठवाड़ा में भारी बारिश जारी है. किसानों का निवाला छिन गया है, उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है और कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है. उनके लिए घोषित मदद बेहद तुच्छ है. ठाकरे ने सभी किसानों का कर्ज माफ करने और उन्हें प्रति हेक्टेयर 50 हजार रुपये की सहायता देने की मांग की.

ठाकरे ने कहा, ''किसानों को लाखों रुपये खर्च करने पड़ेंगे ताकि उनके खेत फिर से खेती के योग्य बन सकें. परसों संजय राउत और पार्टी पदाधिकारियों के साथ हमने किसानों से मुलाकात की, जहां किसान मिलकर रो रहे थे और कह रहे थे कि जैसे पहले कर्जमाफी की गई थी, वैसे ही इस बार भी की जाए. खेती की जमीन उखड़ गई है, पत्थर ऊपर आ गए हैं और इसे फिर से तैयार करने में तीन से पांच साल लगेंगे. बावजूद इसके, किसानों को सिर्फ सात-आठ हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मदद मिली है.''

'14 करोड़ रु की घोषित मदद किसानों के पास नहीं पहुंची'

शिवसेना (UBT) प्रमुख ने बताया कि कर्ज के बोझ तले दबे एक बेटे ने आत्महत्या कर ली है, जबकि 14 करोड़ रुपये की घोषित मदद अब तक किसानों के बीच नहीं पहुंची है. जब किसानों ने सवाल किए तो उनके पीछे पुलिस लगा दी गई.'' ठाकरे ने मांग की कि सभी किसानों का कर्ज़ माफ किया जाए, पंजाब की तरह महाराष्ट्र में भी किसानों को मदद मिले, प्रति हेक्टेयर 50 हजार रुपये सहायता घोषित हो और बैंकों की नोटिसें तुरंत रोकी जाएं. जैसे चीनी कारखानों को गारंटी दी जाती है, वैसे ही किसानों को भी दी जानी चाहिए.''

आज किसानों को मंगलसूत्र गिरवी रखना पड़ रहा-ठाकरे

ठाकरे ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, ''आज किसानों को मंगलसूत्र गिरवी रखना पड़ रहा है. प्रधानमंत्री ने कभी मंगलसूत्र चोरी का मुद्दा उठाया था, तो अब किसानों को मंगलसूत्र गिरवी क्यों रखना पड़ रहा है? कोविड काल में मुख्यमंत्री फंड से कोविड सेंटर बनाए गए थे और उस मुश्किल समय में भी किसानों की कर्जमाफी की गई थी. प्रधानमंत्री ने थाली बजाने को कहा था, लेकिन हमने 5 रुपये में शिवभोजन दिया था.” 

पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच पर ठाकरे ने उठाए सवाल

पाकिस्तान से होने वाले क्रिकेट मैच पर भी ठाकरे ने सवाल उठाए. उन्होंने कहा, ''सोनम वांगचुक, जिन्होंने फौजियों के लिए सोलर टेंट बनाए थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि पाकिस्तान, जिसने आतंकी भेजे और मासूमों की जान ली, उसके साथ हम फाइनल मैच खेलने जा रहे हैं.'' ठाकरे ने देशभक्तों से अपील की है कि इस मैच का बहिष्कार करें और स्पॉन्सर्स से भी अनुरोध किया कि वे इसमें हिस्सा न लें.

Published at : 27 Sep 2025 03:26 PM (IST)
'हमें इजरायल से कौन बचाएगा?' ईरान के राष्ट्रपति बोले- सुरक्षा की गारंटी मिले तो हम न्यूक्लियर प्रोग्राम...
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
Maharashtra: 11 अक्टूबर को मराठवाड़ा में उद्धव ठाकरे इस मुद्दे पर करेंगे विरोध मार्च, जानें- पूरा मामला
बिग बैश लीग में खेलेंगे रविचंद्रन अश्विन, इस टीम ने कर लिया साइन; बन जाएंगे पहले भारतीय क्रिकेटर
'हमें इजरायल से कौन बचाएगा?' ईरान के राष्ट्रपति बोले- सुरक्षा की गारंटी मिले तो हम न्यूक्लियर प्रोग्राम...
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
Maharashtra: 11 अक्टूबर को मराठवाड़ा में उद्धव ठाकरे इस मुद्दे पर करेंगे विरोध मार्च, जानें- पूरा मामला
बिग बैश लीग में खेलेंगे रविचंद्रन अश्विन, इस टीम ने कर लिया साइन; बन जाएंगे पहले भारतीय क्रिकेटर
