महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर गुरुवार को सामने आई है, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता और राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलील देशमुख ने अचानक पार्टी से इस्तीफा देकर राजनीतिक हलचल मचा दी है. हालांकि, सलिल देशमुख ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है, लेकिन इस पर किसी को भी भरोसा नहीं है.

बताया जा रहा है कि काटोल नगर पालिका चुनाव में टिकट वितरण को लेकर देशमुख परिवार में बड़ा विवाद हुआ था. अपनी ही पार्टी के खिलाफ लगातार चुनाव लड़ने वाले राहुल देशमुख को महागठबंधन में शामिल क्यों किया गया और उन्हें नगराध्यक्ष पद का उम्मीदवार क्यों बनाया गया—इसी मुद्दे पर अनिल देशमुख और उनके बेटे सलील देशमुख के बीच गंभीर मतभेद थे. इसी नाराज़गी के चलते सलील देशमुख ने आवेश में आकर इस्तीफ़ा दिया, ऐसी चर्चा राजनीतिक गलियारे में है.

