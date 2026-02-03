एक्सप्लोरर
क्या अजित पवार की जगह NCP चीफ बनेंगे प्रफुल्ल पटेल? खुद दिया जवाब, 'कार्यकर्ताओं की भावना...'
अजित पवार के निधन के बाद एनसीपी का चीफ कौन होगा, इस पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है. सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम बन चुकी हैं लेकिन क्या वो पार्टी की कमान भी संभालेंगी, ये साफ नहीं है. इस बीच एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने बड़ा बयान दिया. मंगलवार (3 फरवरी) को दिल्ली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो एनसीपी अध्यक्ष बनने की रेस में नहीं है. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए फैसला लेंगे.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'आलोचना हुई, हमने धैर्य रखा और नतीजा...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर क्या बोले पीएम मोदी
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र की 'लाडकी बहिन योजना' का बदलेगा नाम? सीनियर नेता ने कर दी यह मांग
विश्व
क्या यूरोपियन यूनियन के साथ FTA से प्रेशर में थे ट्रंप? एक्सपर्ट्स ने बताया क्यों 6 दिन के अंदर अमेरिका ने भारत से कर ली डील
क्रिकेट
पाकिस्तानी पत्रकार की इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने की बोलती बंद, सुरक्षा के मुद्दे पर पूछा सवाल तो कहा- हमें भारतीयों पर भरोसा
Advertisement
महाराष्ट्र
10 Photos
गम के पल में भाभी का सहारा बनीं सुप्रिया सुले, अजित पवार की अंतिम यात्रा की 10 तस्वीरें
महाराष्ट्र
8 Photos
अजित पवार को अंतिम विदाई देने पहुंचे ये नेता और अभिनेता, भावुक कर देंगी तस्वीरें
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL