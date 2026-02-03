क्या अजित पवार की जगह NCP चीफ बनेंगे प्रफुल्ल पटेल? खुद दिया जवाब, 'कार्यकर्ताओं की भावना...'

अजित पवार के निधन के बाद एनसीपी का चीफ कौन होगा, इस पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है. सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम बन चुकी हैं लेकिन क्या वो पार्टी की कमान भी संभालेंगी, ये साफ नहीं है. इस बीच एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने बड़ा बयान दिया. मंगलवार (3 फरवरी) को दिल्ली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो एनसीपी अध्यक्ष बनने की रेस में नहीं है. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए फैसला लेंगे.