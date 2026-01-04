शिवसेना UBT नेता आनंद दुबे को मिली जान से मारने की धमकी, BCCI के फैसले का किया था समर्थन

शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट (UBT) के प्रवक्ता आनंद दुबे को BCCI के एक फैसले का समर्थन करने पर जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है. इस पूरे प्रकरण को लेकर आनंद दुबे आज सुबह समता नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं.

सोशल मीडिया पोस्ट से बढ़ा मामला

आनंद दुबे ने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट साझा कर आरोप लगाया कि BCCI के एक अच्छे फैसले का समर्थन करने पर उन्हें गालियां और धमकियां मिल रही हैं. उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि यह बेहद गंभीर विषय है और इस पर मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार और देश के लोगों को ध्यान देना चाहिए.

अपने बयान में आनंद दुबे ने लिखा, “मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार और देश के लोग इस बात पर गौर करें कि BCCI के अच्छे फैसले पर हमें धमकियां मिल रही हैं. गालियां मिल रही हैं क्योंकि हमने इस मुद्दे को जनता के सामने रखा कि बांग्लादेश के किसी भी खिलाड़ी को भारत में प्रवेश ना दिया जाए और उनके साथ क्रिकेट ना खेला जाए. लोगों की संवेदना को BCCI ने समझा लेकिन बांग्लादेश के लोगों को बुरा लग रहा है और मुझे और मेरे देश को गालियां दी जा रही हैं. ऐसे मानसिकता के लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और मैं फिर कह रहा हूँ कि बांग्लादेशियों को भारत सरकार हर जगह से भगाए."

पुलिस में शिकायत की तैयारी

आनंद दुबे ने बताया कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, जिसे लेकर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला लिया है. उनका कहना है कि यह सिर्फ उनकी सुरक्षा का मामला नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की आज़ादी और देश के समर्थन में रखी गई बातों से जुड़ा गंभीर विषय है.

इस मामले के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है. अब देखना होगा कि पुलिस इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करती है और धमकी देने वालों के खिलाफ किस तरह के कदम उठाए जाते हैं.