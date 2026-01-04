महाराष्ट्र-गुजरात सीमा से सटे तालासरी तालुका के वेवजी गांव में शनिवार (3 जनवरी) को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. लोक भारती संस्था द्वारा संचालित भारती अकादमी अंग्रेजी स्कूल में आयोजित वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान मैराथन दौड़ में हिस्सा लेने वाली 15 वर्षीय छात्रा की अचानक मौत हो गई. यह हादसा उस वक्त हुआ, जब छात्रा दौड़ में तीसरा स्थान हासिल करने के कुछ ही देर बाद मैदान में बैठ गई.

दौड़ पूरी करने के बाद बिगड़ी तबीयत

जानकारी के अनुसार, 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली उंबरगांव निवासी रोशनी गोस्वामी ने मैराथन में पूरे जोश के साथ दौड़ लगाई और तीसरा स्थान प्राप्त किया. लेकिन जीत की खुशी ज्यादा देर टिक नहीं सकी. दौड़ पूरी करने के बाद रोशनी को अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगी. वह मैदान में ही बैठ गई और देखते ही देखते बेहोश हो गई.

अस्पताल पहुंचने से पहले टूटी सांसें

स्कूल प्रशासन ने बिना समय गंवाए रोशनी को पास के उंबरगांव स्थित अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. प्रारंभिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि दौड़ के बाद दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हुई, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी.

इस दुखद घटना से उंबरगांव और तालासरी तालुका समेत आसपास के इलाकों में शोक की लहर दौड़ गई है. स्कूल में भी माहौल गमगीन है. साथी छात्र और शिक्षक गहरे सदमे में हैं.

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. घटना के बाद पुलिस थाने में ADR (आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट) दर्ज कर ली गई है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

खेल प्रतियोगिताओं में सुरक्षा पर सवाल

गौरतलब है कि इन दिनों जिलेभर के स्कूलों में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का दौर चल रहा है. ऐसे में यह घटना छात्रों की सेहत, मेडिकल जांच और खेल के दौरान सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है.