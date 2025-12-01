संजय राउत ने अपनी तबीयत को लेकर दिया बड़ा अपडेट, देवेंद्र फडणवीस को बताया अपान 'निजी मित्र'

मुंबई में इलाज के बीच शिवसेना (UBT) के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने ताजा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में समय लगेगा साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि दिसंबर के बाद वे स्वस्थ होने की उम्मीद रखते हैं.

उन्होंने बताया कि रेडिएशन का हिस्सा खत्म हो गया है और रिकवरी शुरू है, जबकि उद्धव ठाकरे लगातार उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रख रहे हैं. राउत ने कहा कि मेडिकल कस्टडी में होने के बावजूद उनसे मिलने वालों का धन्यवाद करते हैं और जल्द सक्रिय राजनीति में लौटने का भरोसा दिलाया.

पैसे के दम पर चुनाव जीतना लोकतंत्र नहीं- संजय राउत

चुनावी मुद्दों पर बात करते हुए राउत ने कहा कि शिंदे गुट ने घोषणा की है कि नगरपालिका चुनावों में “लक्ष्मी दर्शन” होगा, जिस पर चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले नगरपालिका चुनाव स्थानीय स्तर पर लड़े जाते थे, लेकिन अब 5-6 हेलीकॉप्टर और निजी विमान तक उपयोग किए जा रहे हैं और करोड़ों रुपये बहाए जा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे तीन दलों के बीच आपसी लड़ाई और स्पर्धा है, लेकिन इतनी बड़ी रकम आखिर किसके लिए खर्च की जा रही है, यह लोकतंत्र के लिए बेहद चिंताजनक है. राउत ने तंज कसा कि पैसे के दम पर चुनाव जीतना लोकतंत्र नहीं होता, और जनता की कीमत 10–15 हजार रुपये नहीं हो सकती क्योंकि “हमारी जनता हमारे साथ खुश है”.

अमित शाह ही आगे चलकर शिंदे को हटाएंगे- संजय राउत

शिंदे सरकार और बीजेपी पर निशाना साधते हुए राउत ने दावा किया कि शिंदे गुट की शिवसेना को स्वीकार नहीं किया जा सकता और अमित शाह ही आगे चलकर शिंदे को हटाएंगे. उन्होंने कहा कि आज ‘सामना’ के अग्रलेख में भी लिखा गया है कि शिंदे के 35 विधायक जल्द टूटेंगे और इसी वजह से रविंद्र चव्हाण को बीजेपी का प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है. राउत ने कहा कि शिंदे गुट कभी शिवसेना के लिए संघर्ष का हिस्सा नहीं रहा, यह दिल्ली द्वारा बनाया गया गुट है और सिर्फ पैसों के दम पर राजनीति चलाना टिकाऊ नहीं होता.

देवेंद्र फडणवीस मेरे निजी मित्र रहे हैं- संजय राउत

उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को निजी मित्र बताते हुए कहा कि बीमारी के दौरान उन्होंने फोन कर स्वास्थ्य की चिंता जताई, और राजनीति तथा व्यक्तिगत संबंधों में फर्क होना चाहिए. भविष्य की राजनीतिक समीकरणों पर राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच मुलाकात हो चुकी है और दोनों के बीच सीटों के बंटवारे पर चर्चा चल रही है. उन्होंने खुलासा किया कि राज ठाकरे द्वारा चुनावों पर बनाई गई PPT उद्धव ठाकरे को पसंद आई, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं चाहते कि ठाकरे बंधु एकजुट हों.

कांग्रेस के साथ बातचीत जारी रहने का जिक्र करते हुए राउत ने कहा कि बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस में आत्मविश्वास बढ़ा है तो उसे मैदान में उतरना चाहिए और वे दिसंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह दिल्ली जाकर बातचीत करेंगे ताकि महाविकास गठबंधन को मजबूत रखा जा सके. अंत में उन्होंने कहा कि दो दिनों में राज ठाकरे उनसे मिलने आएंगे और शारीरिक तौर पर पूरी तरह ठीक होने तक मेडिकल कस्टडी में ही रहेंगे.