महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: राज ठाकरे से संपर्क में शरद पवार की पार्टी, गठबंधन पर दिया बड़ा बयान
Maharashtra Municipal Elections: शरद पवार गुट के नेता शशिकांत शिंदे ने कहा कि महायुति में प्रमुख सहयोगी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने के लिए बीजेपी विरोधी सभी पार्टियों को साथ लाने पर चर्चा हो रही है.
महाराष्ट्र में आगामी बीएमएसी समेत 29 नगर निगमों के चुनाव को लेकर सियासी हलचल धीरे-धीरे और तेज होती जा रही है. इस बीच महाराष्ट्र एनसीपी (SP) के अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने मंगलवार (23 दिसंबर) को कहा कि उनकी पार्टी BMC के 15 जनवरी को होने वाले चुनावों के लिए शिवसेना (UBT) और राज ठाकरे के नेतृत्व वाली MNS के साथ गठबंधन के लिए बातचीत कर रही है.
मुंबई में मीडिया के साथ बातचीत में शशिकांत शिंदे ने कहा, ''सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में प्रमुख सहयोगी बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने के लिए बीजेपी विरोधी सभी पार्टियों को साथ लाने पर चर्चा हो रही है.''
पुणे में अजित पवार से गठबंधन पर क्या बोले शिंदे?
जब उनसे पूछा गया कि क्या डिप्टी सीएम अजित पवार के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ NCP पुणे नगर निकाय चुनावों के लिए उनकी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी? इस पर पूर्व राज्य मंत्री ने कहा, ''एनसीपी (SP) ने अपनी स्थानीय इकाइयों को मौजूदा राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर फैसला लेने के लिए अधिकृत किया है.
क्या कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा होगी?
शरद पवार गुट के नेता शशिकांत शिंदे से जब पूछा गया कि क्या कांग्रेस उस गठबंधन का हिस्सा होगी, जिसे NCP (SP) पुणे नगर निगम (PMC) चुनावों के लिए बनाने की कोशिश कर रही है. इस सवाल पर शिंदे ने बताया कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी पहले से ही विपक्षी महाविकास अघाड़ी (MVA) का एक घटक है.
MVA में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना (UBT) और शरद पवार गुट की पार्टी NCP (SP) शामिल हैं. राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) MVA का हिस्सा नहीं है, लेकिन शिवसेना (UBT) और NCP (SP) आने वाले नगर निगम चुनावों के लिए उससे गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं.
15 जनवरी को महाराष्ट्र में नगर निगम के चुनाव
बता दें कि महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपुर और नासिक सहित 29 नगर निगमों में 15 जनवरी 2026 को चुनाव होंगे और नतीजे अगले दिन यानी 16 जनवरी को घोषित किए जाएंगे.
