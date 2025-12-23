हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: राज ठाकरे से संपर्क में शरद पवार की पार्टी, गठबंधन पर दिया बड़ा बयान

महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: राज ठाकरे से संपर्क में शरद पवार की पार्टी, गठबंधन पर दिया बड़ा बयान

Maharashtra Municipal Elections: शरद पवार गुट के नेता शशिकांत शिंदे ने कहा कि महायुति में प्रमुख सहयोगी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने के लिए बीजेपी विरोधी सभी पार्टियों को साथ लाने पर चर्चा हो रही है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क, पीटीआई- भाषा | Updated at : 23 Dec 2025 06:10 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में आगामी बीएमएसी समेत 29 नगर निगमों के चुनाव को लेकर सियासी हलचल धीरे-धीरे और तेज होती जा रही है. इस बीच महाराष्ट्र एनसीपी (SP) के अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने मंगलवार (23 दिसंबर) को कहा कि उनकी पार्टी BMC के 15 जनवरी को होने वाले चुनावों के लिए शिवसेना (UBT) और राज ठाकरे के नेतृत्व वाली MNS के साथ गठबंधन के लिए बातचीत कर रही है.

मुंबई में मीडिया के साथ बातचीत में शशिकांत शिंदे ने कहा, ''सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में प्रमुख सहयोगी बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने के लिए बीजेपी विरोधी सभी पार्टियों को साथ लाने पर चर्चा हो रही है.''

पुणे में अजित पवार से गठबंधन पर क्या बोले शिंदे?

जब उनसे पूछा गया कि क्या डिप्टी सीएम अजित पवार के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ NCP पुणे नगर निकाय चुनावों के लिए उनकी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी? इस पर पूर्व राज्य मंत्री ने कहा, ''एनसीपी (SP) ने अपनी स्थानीय इकाइयों को मौजूदा राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर फैसला लेने के लिए अधिकृत किया है. 

क्या कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा होगी?

शरद पवार गुट के नेता शशिकांत शिंदे से जब पूछा गया कि क्या कांग्रेस उस गठबंधन का हिस्सा होगी, जिसे NCP (SP) पुणे नगर निगम (PMC) चुनावों के लिए बनाने की कोशिश कर रही है. इस सवाल पर शिंदे ने बताया कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी पहले से ही विपक्षी महाविकास अघाड़ी (MVA) का एक घटक है.

MVA में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना (UBT) और शरद पवार गुट की पार्टी NCP (SP) शामिल हैं. राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) MVA का हिस्सा नहीं है, लेकिन शिवसेना (UBT) और NCP (SP) आने वाले नगर निगम चुनावों के लिए उससे गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं. 

15 जनवरी को महाराष्ट्र में नगर निगम के चुनाव

बता दें कि महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपुर और नासिक सहित 29 नगर निगमों में 15 जनवरी 2026 को चुनाव होंगे और नतीजे अगले दिन यानी 16 जनवरी को घोषित किए जाएंगे.

और पढ़ें
Published at : 23 Dec 2025 06:09 PM (IST)
Tags :
Ajit Pawar MVA Shashikant Shinde MAHARASHTRA NEWS PUNE NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

न्यूज़
चीन बॉर्डर के पास भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश! दो कश्मीरी जासूस गिरफ्तार, पाक को दे रहे थे खुफिया जानकारी
चीन बॉर्डर के पास भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश! दो कश्मीरी जासूस गिरफ्तार, पाक को दे रहे थे खुफिया जानकारी
पंजाब
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
क्रिकेट
विराट कोहली कब और कहां खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के मैच? नोट कर लीजिए तारीख और वेन्यू
विराट कोहली कब और कहां खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के मैच? नोट कर लीजिए तारीख और वेन्यू
बॉलीवुड
New Year 2026: साल 2026 में बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रहे ये सितारे, लिस्ट में कई स्टार किड्स भी शामिल
2026 में बड़े पर्दे पर डेब्यू करेंगे ये सितारे, लिस्ट में कई स्टार किड्स भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Electric Vehicles पर ₹35,000 की छूट! दिल्ली की नई EV Policy में मिडिल क्लास को बड़ी राहत | Auto Live
Third wheeling with Varun & Jatin ft. @raga aka Ravi Mishra Episode 1: Diss, Pyaar aur Jamnapaar
अखलाक Case में UP सरकार को लगा तगड़ा झटका, कोर्ट ने केस खारिज करने से किया इनकार
Mannat: 💗🥰Dua है Vikrant की बहुत बड़ी फैन, Mannat है अनजान #sbs
Bangladesh Hindu Attack : बंगाल में हिंदुओं पर जारी हमलों के विरोध में पहुंचे लोगों पर बरसी लाठियां
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
चीन बॉर्डर के पास भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश! दो कश्मीरी जासूस गिरफ्तार, पाक को दे रहे थे खुफिया जानकारी
चीन बॉर्डर के पास भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश! दो कश्मीरी जासूस गिरफ्तार, पाक को दे रहे थे खुफिया जानकारी
पंजाब
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
क्रिकेट
विराट कोहली कब और कहां खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के मैच? नोट कर लीजिए तारीख और वेन्यू
विराट कोहली कब और कहां खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के मैच? नोट कर लीजिए तारीख और वेन्यू
बॉलीवुड
New Year 2026: साल 2026 में बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रहे ये सितारे, लिस्ट में कई स्टार किड्स भी शामिल
2026 में बड़े पर्दे पर डेब्यू करेंगे ये सितारे, लिस्ट में कई स्टार किड्स भी शामिल
इंडिया
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
ट्रैवल
Metro Museum: दिल्ली मेट्रो म्यूजियम के पास कौन-सा मेट्रो स्टेशन, समझें यहां जाने का तरीका?
दिल्ली मेट्रो म्यूजियम के पास कौन-सा मेट्रो स्टेशन, समझें यहां जाने का तरीका?
ट्रेंडिंग
गुस्से से भरी पापा की परी से मुर्गे ने कर दी छेड़खानी, फिर पटक-पटक कर बना दिया कीमा; देखें वीडियो
गुस्से से भरी पापा की परी से मुर्गे ने कर दी छेड़खानी, फिर पटक-पटक कर बना दिया कीमा; देखें वीडियो
हेल्थ
Cipla inhaled Insulin: सांस लेंगे और बॉडी में पहुंच जाएगी इंसुलिन, डायबिटीज के मरीज अब नहीं झेलेंगे सुई की चुभन
सांस लेंगे और बॉडी में पहुंच जाएगी इंसुलिन, डायबिटीज के मरीज अब नहीं झेलेंगे सुई की चुभन
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget