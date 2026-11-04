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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रशरद पवार फिर अस्पताल में भर्ती, आज ही हुए थे डिस्चार्ज

शरद पवार फिर अस्पताल में भर्ती, आज ही हुए थे डिस्चार्ज

एनसीपी (SP) प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार की तबीयत फिर से बिगड़ गई है. उन्हें अब मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. आज ही उन्हें पुणे के अस्पताल से छुट्टी मिली थी.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 04 Nov 2026 08:46 PM (IST)
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एनसीपी (एसपी) प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार को फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया. उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट कराया गया है, यहां उनकी आगे की जांच होगी. इसकी जानकारी उनकी बेटी और बारामती से लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया के जरिए दी. 

लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने शरद पवार की तबीयत को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''हम बाबा को आगे की जांच के लिए ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करा रहे हैं. आप सभी की चिंता और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद.''

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रूबी हॉल क्लिनिक से हुए थे डिस्चार्ज

इससे पहले शरद पवार को खांसी और सीने में दर्द की शिकायत के बाद 2 नवंबर को ‘रूबी हॉल क्लिनिक’ में भर्ती कराया गया था. यहां से उन्हें आज (04 नवंबर) ही छुट्टी मिली थी. यहां के डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी.

Published at : 04 Nov 2026 08:24 PM (IST)
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