शरद पवार फिर अस्पताल में भर्ती, आज ही हुए थे डिस्चार्ज

एनसीपी (एसपी) प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार को फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया. उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट कराया गया है, यहां उनकी आगे की जांच होगी. इसकी जानकारी उनकी बेटी और बारामती से लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया के जरिए दी.

लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने शरद पवार की तबीयत को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''हम बाबा को आगे की जांच के लिए ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करा रहे हैं. आप सभी की चिंता और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद.''

We are admitting Baba to Breach Candy Hospital for further tests. Thank you all for your concern and good wishes. 🙏 — Supriya Sule (@supriya_sule) November 4, 2026

रूबी हॉल क्लिनिक से हुए थे डिस्चार्ज

इससे पहले शरद पवार को खांसी और सीने में दर्द की शिकायत के बाद 2 नवंबर को ‘रूबी हॉल क्लिनिक’ में भर्ती कराया गया था. यहां से उन्हें आज (04 नवंबर) ही छुट्टी मिली थी. यहां के डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी.