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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: शिक्षा मंत्री से मिली CJP की टीम, 'सकारात्मक जवाब...'

महाराष्ट्र: शिक्षा मंत्री से मिली CJP की टीम, 'सकारात्मक जवाब...'

मुंबई में CJP प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे से मुलाकात कर सरकारी स्कूलों की समस्याओं और बुनियादी सुविधाओं को लेकर समिति बनाने की मांग रखी.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 25 Aug 2026 05:04 PM (IST)
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महाराष्ट्र में स्कूलों के बुनियादी ढांचे और छात्रों के लिए जरूरी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर CJP के प्रतिनिधिमंडल ने महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे से मुलाकात की. इस दौरान सरकारी स्कूलों की स्थिति और छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं से जुड़े मुद्दों को सरकार के सामने रखने के लिए एक समिति बनाने की मांग की गई.

समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए मंच की मांग

मुंबई CJP के समन्वयक प्रणय अहिरे ने कहा, “शिक्षा मंत्री से हमने एक ही चीज मांग रखी कि हमें एक समिति चाहिए. जो हमारे स्कूल की समस्याओं को एक माध्यम बनकर सरकार तक पहुंचाएं और जो बुनियादी सुविधाएं छात्रों को नहीं मिल रही हैं, वही सुविधाओं को उजागर करते हुए हम सरकार तक एक आवाज बन सकें, ताकि बच्चों को एक मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके.”

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उन्होंने कहा कि इस पहल का मकसद सरकारी स्कूलों में मौजूद समस्याओं को सामने लाना और उनके समाधान के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करना है. CJP का कहना है कि भले ही हर समस्या का 100 प्रतिशत समाधान तुरंत न हो पाए, लेकिन इन मुद्दों को सरकार के ध्यान में लाने की कोशिश जारी रहेगी.

सरकारी स्कूलों की हालत पर चिंता

प्रणय अहिरे ने कहा, “आज हमारे देश को 80 साल हो गए आजादी मिले, फिर भी सरकारी स्कूल की हालत बहुत कठिन परिस्थिति में है. इसी के लिए सीजेपी का यह राष्ट्रव्यापी अभियान चालू है. जिसमें हर एक सीजेपी सदस्य जमीनी स्तर पर अपना 100 प्रतिशत दे रहा है.”

सरकार की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया

उन्होंने आगे कहा, “दादाजी भुसे जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनका इसके ऊपर सकारात्मक जवाब है. सकारात्मक भूमिका है और उन्होंने अपना एक व्यक्ति भी नियुक्त किया है. जिसके साथ हम इस चीज के ऊपर संवाद कर सके.” CJP के मुताबिक, अब इस प्रतिनिधि के साथ बातचीत के जरिए सरकारी स्कूलों से जुड़े मुद्दों को आगे सरकार तक पहुंचाने की प्रक्रिया को मजबूत किया जाएगा.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 25 Aug 2026 04:58 PM (IST)
Tags :
CJP MAHARASHTRA NEWS
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