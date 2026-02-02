राज्यसभा में संजय राउत का बड़ा बयान, 'BJP की फाइल अजित पवार हमेशा अपने साथ रखते थे, जब वो...'

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर भाग लेते हुए शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने राज्यसभा में अजित पवार का जिक्र किया. संजय राउत ने कहा कि वो हमारे बड़े नेता थे. बहुत सालों से आपके (बीजेपी) साथ रहे. दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी मौत हो गई. आज भी हम लोग सदमे में हैं कि ये कैसे हुआ. इतना दमदार आदमी, जिस तरीके से उनकी मौत हो गई, आज भी हम सदमे में हैं.

'15 जनवरी को अजित पवार ने एक बयान दिया था'

संजय राउत ने कहा, "अजित पवार के ऊपर 70 हजार करोड़ के सिंचाई घोटाले का आरोप आपकी सरकार ने किया. लेकिन वो बीजेपी के साथ आ गए और पवित्र हो गए. 15 जनवरी को अजित पवार ने एक बयान दिया था और बीजेपी को एक जवाब दिया था. अजित पवर ने कहा था कि अगर आप सिंचाई घोटाले का आरोप करते हो तो पैसा सिर्फ हमने नहीं खाया, बीजेपी ने भी इसमें जमकर पैसा खाया है. भारतीय जनता पार्टी की फाइल मेरे पास है. 15 जनवरी को ये बयान आया और 10 दिन बाद अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत होती है."

'स्वतंत्र न्यायिक जांच होनी चाहिए'

शिवसेना यूबीटी सांसद ने आगे कहा, "मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन ये बहुत रहस्यपूर्ण है. फाइल कहां हैं, मेरी जानकारी है कि अजित पवार हमेशा वो फाइल अपने पास रखते थे. जब वो मुंबई से बारामती के लिए निकले तब भी वो फाइल उनके पास थी. आधे घंटे में अजित पवार की मौत हो गई, उसकी जांच होनी चाहिए. एक स्वतंत्र न्यायिक जांच होनी चाहिए."

देश में कहां डेमोक्रेसी बची है- राउत

इसके साथ ही उन्होंने कहा, "देश में कहां डेमोक्रेसी बची है? ना ज्यूडिशरी है और है न सोशल जस्टिस है. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सरकार की कटपुतली बन गई है. कहां न्याय मिलता है? चुनाव आयोग बीजेपी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है. सोनम वांगचुक कहां हैं, उनकी हालत क्या है, क्या वो जिंदा भी हैं? उनका अपराध क्या है, उन्होंने कहा कि हमारी जमीन चीन ने कब्जा कर लिया. उनको देशद्रोही बताकर जेल में डाल दिया, क्या ये डेमोक्रेसी है? मनरेगा का नाम बदल दिया. रोजगार की गारंटी कम कर दी. किसानों को रोजगार मिलता था, कम कर दी."