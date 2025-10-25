हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'गृह विभाग विपक्ष की जासूसी में व्यस्त', महिलाओं की सुरक्षा पर संजय राउत का फडणवीस पर आरोप

Maharashtra News: महाराष्ट्र में महिला डॉक्टर और युवती की मौत पर संजय राउत ने फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा कि, गृह विभाग अजगर की तरह सुस्त पड़ा है.

By : वैभव परब | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 25 Oct 2025 04:02 PM (IST)
Preferred Sources

फलटण में महिला डॉक्टर की आत्महत्या और मुंबई में युवती की हत्या के बाद संजय राउत ने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि गृह विभाग का ध्यान विपक्ष पर है, जबकि कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा को पूरी तरह नज़रअंदाज़ किया गया है.

 राउत ने कहा कि पुलिस तंत्र का राजनीतिक उपयोग हो रहा है, जिसके चलते राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं और महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं. फलटण में महिला डॉक्टर की आत्महत्या और मुंबई में युवती की हत्या जैसी घटनाओं के बाद महाराष्ट्र की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठे हैं. 

संजय राउत ने सरकार पर बोला हमला

शिवसेना (ठाकरे गट) के नेता और सांसद संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा 'फडणवीस का ध्यान गृह विभाग, कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर नहीं है. राज्य में पुलिस और कानून का डर खत्म हो गया है. सरकार का प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं बचा है. गृह विभाग अजगर की तरह निढाल पड़ा है.'

राउत ने कहा कि फडणवीस के पास गृह विभाग आने के बाद से ही उनका ध्यान इस पर नहीं है. 'वे सिर्फ इस बात पर केंद्रित हैं कि विपक्ष के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए और पुलिस तंत्र का राजनीतिक इस्तेमाल कैसे किया जाए. उन्होंने पूरे पुलिस विभाग को अपनी राजनीति में उलझा दिया है,' ऐसा संजय राउत ने आरोप लगाया. 

फलटण की घटना में सरकारी अस्पताल की महिला डॉक्टर ने आत्महत्या की, और इस आत्महत्या के लिए जिम्मेदार लोग पुलिस विभाग के ही हैं. दूसरी घटना मुंबई की सड़कों पर हुई, जहाँ एक युवती पर दिनदहाड़े चाकू से वार कर उसकी हत्या की गई. बाद में हमलावर ने भी आत्महत्या कर ली. ऐसी घटनाएं अब महाराष्ट्र के हर कोने में देखने को मिल रही हैं.

गृह विभाग अजगर की तरह निढाल पड़ा है- संजय राउत

राउत ने कहा कि गृह विभाग का काम बेहद असंवेदनशील तरीके से चल रहा है. 'गृह विभाग सिर्फ विपक्ष की जासूसी करने, उनके फोन टेप करने और पुलिस को उनके पीछे लगाने का काम कर रहा है. जब पुलिस को सत्ताधारी दल का नौकर बना दिया जाएगा, तो फलटण और मुंबई जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती रहेंगी.'

उन्होंने आगे कहा कि राज्य की पुलिस महानिदेशक एक महिला हैं, फिर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं.'जब किसी और की सरकार होती थी, तब ये महिला नेता सड़कों पर उतरकर आंदोलन करती थीं. अब जब खुद की सरकार है, तो वे चुप क्यों हैं?'ऐसा सवाल संजय राउत ने उठाया.

महाराष्ट्र की स्थिति बेहद गंभीर- संजय राउत

राउत ने कहा कि महाराष्ट्र का माहौल बहुत चिंताजनक है. 'राज्य सरकार अब सरकार की तरह काम नहीं कर रही है. प्रशासन पर उसकी पकड़ खत्म हो गई है. गृह विभाग अजगर की तरह निढाल पड़ा है.' इन शब्दों में संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस और राज्य सरकार पर घनघोर प्रहार किया.

Published at : 25 Oct 2025 04:02 PM (IST)
Tags :
Devendra Fadnavis MAHARASHTRA NEWS SANJAY RAUT MUMBAI NEWS
