'चाहे बॉर्डर पर खून की नदियां बहें, लेकिन हम...', भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर बोले संजय राउत

एशिया कप 2025 के फाइनल मैच में आज (28 सितंबर) भारत और पाकिस्तान का मुकाबला है. शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने इसे लेकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने एक बार फिर कहा कि जिस तरह 26 महिलाओं का सिंदूर मिटाया गया, उसके लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया. इसके बावजूद, अगर हम उस देश के साथ क्रिकेट खेलते हैं, तो राष्ट्रवाद कहां गया? उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चाहे बॉर्डर पर खून की नदियां बहे, हम क्रिकेट खेलेंगे और पैसा कमाएंगे.

उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा, "यह कोई बड़ा मैच नहीं है. ऐसे माहौल में भारत और पाकिस्तान का मैच खेलना बहुत ही घटिया बात है. खेल, खेल है. राजनीति, राजनीति है और धर्म, धर्म है. सब अलग-अलग बातें जरूर है, लेकिन ये सभी बातें पाकिस्तान के साथ ही क्यों जोड़ी जाती हैं. पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान के रिश्ते सुधरे भी हैं, बिगड़े भी हैं. लेकिन जब बात आतंकवाद की आती है तो मुझे लगता है कि भारत के लोग पाकिस्तान से कोई भी रिश्ते रखने की इच्छा नहीं रखते हैं.''

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: India to take on Pakistan in the final match of the Asia Cup 2025 today. Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut says, "This is not the biggest match; it is very bad for India and Pakistan to play a match in such an environment... When it comes to terrorism,… pic.twitter.com/Mk5Bf8nSDw — ANI (@ANI) September 28, 2025

'कड़वाहट के बावजूद क्रिकेट खेलेंगे तो राष्ट्रवाद कहां है'

उन्होंने आतंकी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा, ''खासकर पुलवामा की घटना, उससे पहले उरी हो गया. अब पहलगाम में घटना के बाद जिस तरह से निरपराध लोगों को मारा गया, जिस तरह 26 महिलाओं का सिंदूर मिटाया गया, उसके लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया. दोनों देशों के बीच इतनी कड़वाहट होने के बावजूद, अगर हम उस देश के साथ क्रिकेट खेलेंगे, तो राष्ट्रवाद कहां गया? कहां गया बीजेपी का हिंदुत्व? कहां गई उनकी राष्ट्रभक्ति? फिर ये सब झूठा है.''

पैसे का बहुत बड़ा खेल है- संजय राउत

संजय राउत ने सवाल किया, ''अगर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलते तो क्या आकाश फट जाएगा? क्या होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन यहां पैसे का बहुत बड़ा खेल है, सट्टा. बीसीसीआई और पीसीसीआई दोनों को उससे बहुत पैसा मिलता है. दोनों की मिलीभगत होती है. चाहे बॉर्डर पर खून की नदियां बहे, हम क्रिकेट खेलेंगे और पैसा कमाएंगे. लेकिन इस बार देश की भावना बहुत ही प्रखर है. लोग अपने टीवी पर भी ये मैच नहीं देखना चाहते हैं. अगर बड़े स्क्रीन पर या रेस्टोरेंट में दिखाएंगे तो उनके खिलाफ ही नारेबाजी करेंगे. ये सच है.''

पीवीआर में मैच दिखाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये निर्लज्जता है. उन्होंने कहा कि पीवीआर में जो P है वो पाकिस्तान का है क्या? ये हमने सवाल किया. हमारे लोग उनके मैनेजमेंट से जाकर मिले और कहा कि ये मत कीजिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी. अब मेरे पास जानकारी आई है कि पीवीआर वाले ये मैच नहीं दिखाएंगे. पूरे देश में कहीं भी लोग ये मैच नहीं देखेंगे.