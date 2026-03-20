धुरंधर 2: अतीक अहमद का जिक्र कर अबू आजमी का बड़ा बयान, 'मेरी पार्टी के सांसद और ISI के बीच...'

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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रDhurandhar 2: अतीक अहमद का जिक्र कर अबू आजमी का बड़ा बयान, 'मेरी पार्टी के सांसद और ISI के बीच...'

Dhurandhar 2: अतीक अहमद का जिक्र कर अबू आजमी का बड़ा बयान, 'मेरी पार्टी के सांसद और ISI के बीच...'

Abu Azmi on Atiq Ahmed: सपा नेता अबू आजमी ने कहा कि हर धर्म, हर जाति में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, लेकिन फिल्म 'धुरंधर 2' का मकसद सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना है.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 20 Mar 2026 03:57 PM (IST)
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फिल्म 'धुरंधर 2' में गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद के किरदार और उनके पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से कथित रिश्तों को दिखाए जाने के बाद सियासी गलियारों में बहस तेज हो गई है. इसे लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी के सांसद और आईएसआई के बीच कोई संबंध हो ही नहीं सकता, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है. नाम बताएं, ये लोग किसका नाम ले रहे हैं? अतीक अहमद और आईएसआई का क्या संबंध है? 

'फिल्म का मकसद सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना'

सपा नेता ने कहा, ''हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, लेकिन इन सब बातों को दिखाकर फिल्म का मकसद सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना है और कुछ नहीं. ऐसी फिल्म लोगों को एकजुट करने या प्रगति को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ नफरत फैलाने के लिए बनाई जा रही है. ऐसी फिल्में बनाएं जिससे लोगों की तरक्की हो और आपस में जुड़ें."

'धुरंधर 2' एक झूठी फिल्म है- अबू आजमी

अबू आज़मी ने आगे कहा, "यह फिल्म सिर्फ नफरत फैलाने के लिए बनाई गई है, यह एक झूठी फिल्म है. यह एक पाकिस्तानी फिल्म है, तो इसे पाकिस्तान के लोगों को क्यों नहीं दिखाया जा रहा? हिंदुस्तान के लोगों को क्यों दिखाया जा रहा है? सिर्फ इन दो-तीन अपराधियों को ही दिखाया जा रहा है? कितने बड़े क्राइम हुए हैं, वो सब नजर नहीं आ रहा है? इस फिल्म का मकसद सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करना है."

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 20 Mar 2026 03:56 PM (IST)
Tags :
Abu Azmi Atiq Ahmed MAHARASHTRA NEWS Dhurandhar 2
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