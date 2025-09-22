हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रGST New Slab: रामदास अठावले का बड़ा बयान, 'प्रधानमंत्री मोदी ने 11 सालों में कई फैसले लिए लेकिन...'

GST New Slab: रामदास अठावले का बड़ा बयान, 'प्रधानमंत्री मोदी ने 11 सालों में कई फैसले लिए लेकिन...'

GST Slab News: केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस पार्टी 60-70 साल तक सत्ता में रही. तब भी वो पैसा लेते ही थे, उस समय कई टैक्स लगते थे.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Updated at : 22 Sep 2025 04:36 PM (IST)

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने जीएसटी की दरें कम होने पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 11 सालों में कई फ़ैसले लिए हैं. लेकिन जीएसटी कम करने का यह निर्णय देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जीएसटी को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट पर पलटवार किया. अठावले ने कहा कि अगर जनता से पैसा नहीं लिया जाएगा, तो सरकार कैसे चलेगी?

सभी लोग चाहते थे कि एक ही टैक्स हो- अठावले

केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी 60-70 सालों तक सत्ता में रही, उस दौरान कई टैक्स लगते थे. इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने जीएसटी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय की सराहना की और कहा कि इससे अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि जनता से 55 लाख करोड़ रुपये लिए गए हैं, अगर जनता से पैसा नहीं लिया जाएगा, तो सरकार कैसे चलेगी? मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस पार्टी 60-70 साल तक सत्ता में रही. तब भी वो पैसा लेते ही थे, उस समय कई टैक्स लगते थे. इसलिए कॉरपोरेट और सभी लोग चाहते थे कि एक ही टैक्स होना चाहिए. कांग्रेस के कार्यकाल में जीएसटी आया नहीं. हमारी सरकार आने के बाद जीएसटी का निर्णय हुआ.'' 

खड़गे सरकार को बदनाम करना चाहते हैं- अठावले

उन्होंने आगे कहा, ''अगर लोगों से और कॉरपोरेट से पैसा नहीं आएगा तो फिर सरकार के बजट में कहां से पैसा आएगा? इस साल का जो बजट है, वो 50 लाख 65 करोड़ रुपए का बजट है. मुझे लगता है कि लोगों से पैसा लेकर ही सरकार चलती है. इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो आरोप लगा रहे हैं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी को लेकर बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है. मल्लिकार्जुन खड़गे सरकार को बदनाम करना चाहते हैं.''  

पीएम ने 'मेड इन इंडिया' को बढ़ावा देने की अपील की- अठावले

केंद्रीय मंत्री अठावले ने ये भी कहा, ''पीएम नरेंद्र मोदी ने कल (21 सितंबर) को अपने भाषण में देश के लोगों से अपील की है कि 'मेड इन इंडिया' का सामान खरीदना चाहिए. अंग्रेजों के शासन के दौरान भी स्वदेशी चीजों को अपनाने के लिए आंदोलन किया गया था. उसी तरह अभी पीएम मोदी ने एक संदेश दिया है कि मेड इन इंडिया को बढ़ावा देना चाहिए. मुझे लगता है कि देश के करोड़ों नौजवानों को रोजगार देने के लिए भी ये अच्छा होगा. जीएसटी पर फैसला लेकर पीएम ने देशवासियों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है.''

मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा?

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जीएसटी रिफॉर्म्स पर पीएम मोदी के संबोधन को लेकर एक्स पोस्ट में लिखा, ''नौ सौ चूहे खाकर, बिल्ली हज को चली. पीएम मोदी की सरकार ने कांग्रेस के सरल और कुशल GST के बजाय, अलग-अलग 9 स्लैब से वसूली कर 'गब्बर सिंह टैक्स' लगाया और 8 सालों में 55 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा वसूले."

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
Published at : 22 Sep 2025 04:34 PM (IST)
Tags :
GST RAMDAS ATHAWALE MAHARASHTRA NEWS MALLIKARJUN KHARGE
